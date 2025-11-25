Meet Taipei 見證青年創新力 竹縣第四屆「青春靚點子」獲獎名單出爐

▲冠軍隊伍宜智科技合影，展現青春創意與研發成果，於決賽舞台榮獲本屆最高殊榮。

【記者 李宏燁／新竹縣 報導】由新竹縣政府教育局主辦的第四屆「青春靚點子」全國學生創業挑戰賽，21 日於亞洲最具規模的新創盛會「Meet Taipei 創新創業嘉年華」熱鬧舉行決賽暨頒獎典禮。今年共有 12 組脫穎而出的學生團隊登上決賽舞台，提出跨領域創新方案，最終由中原大學與國立台北大學合作團隊「宜智科技」奪下冠軍，與其餘獲獎隊伍共攜回總獎金 20 萬元。

今年競賽自徵件開始即展現極高熱度，共吸引 54 組團隊報名，經初選後選出 31 組進入訓練營暨複賽。在專業導師的密集培訓與實戰指導下，學生們不僅強化商業模式，更透過實務演練提升提案能力，最終 12 組團隊成功突圍，以青春創意與技術實力站上全台最大新創舞台，展現青年創業的行動力與未來潛力。

▲邁特電子暨邁特創新基地執行長戴憶帆致詞，勉勵青年勇於創新，展現竹縣產業支持新創的力量。

Meet Taipei 向來是新創圈年度盛事，聚集國內外創業團隊、投資者與科技生態夥伴，被視為新創圈的必爭舞台。今年「青春靚點子」決賽於此舉行，更象徵竹縣青年創業能量與國際接軌，讓學生團隊能在最具指標的平台上獲得曝光、媒合與資源鏈結的機會。

新竹縣長楊文科表示，竹縣以「科技首都、幸福竹縣」為願景，縣府近年積極打造創業生態鏈，包括青創基地、AIoT 加速器及 SBIR 計畫等，今年 9 月更成立「新竹社會創新基地」，為青年從創意、研發到實際落地提供全方位支持。他特別感謝邁特電子捐贈 20 萬元競賽獎金，強調這份企業回饋不僅鼓勵青年勇於創新，也展現竹縣產業鏈支持在地新創的正向循環。

▲新竹縣第四屆青春靚點子全國學生創業挑戰賽21日評選出6組團隊。

決賽邀請五位產業重量級專家擔任評審，包括《數位時代》創新長黃亮崢、達盈管理顧問公司投資總監盧志軒、Hahow 商業開發經理張智鈞、邁特電子暨邁特創新基地執行長戴憶帆，以及勤業眾信資深副總經理溫紹群。評審團從市場可行性、技術成熟度、商業模式與發展潛力等面向提出深度回饋，協助團隊優化後續策略。

教育局長楊郡慈表示，「青春靚點子」邁入第四屆，已累積超過 200 組學生團隊參與，儼然成為青年展現創意、鏈結產業與尋求資源的重要平台。她指出，未來將持續串聯產學研與企業力量，協助更多創新構想實現，讓竹縣青年從地方扎根、走向國際。縣府也將於 12 月 10 日在新竹豐邑喜來登飯店舉辦「114 年新創成果博覽會」，邀請各界見證學生與企業共創的亮眼成果。（圖：新竹縣政府提供）