Meet Taipei 2025圓滿落幕 展現竹市新創深厚底蘊





「2025 Meet Taipei 創新創業嘉年華」日前圓滿落幕，新竹市政府攜手4家創新企業打造「晶鏈新竹」新創專館，在為期三天的展會中，展現新竹市新創在人工智慧、半導體與資通訊三大領域的創新能量，並攜手新創動能辦公室參展，促進新創與企業創投的深度交流，強化鏈結資源與市場，為竹市新創國際化奠定重要基礎。

代理市長邱臣遠表示，今年 Meet Taipei 以「Dancing with AI」為核心主軸，匯聚19個國家、超過400家海內外新創團隊、16個政府部門與7大企業專館，展現台灣新創生態圈的豐碩成果。新竹專館不僅吸引國內外新創圈高度關注，參展廠商更透過媒合活動，與大型電子科技、電信領域的企業創投進行多場次深度交流，同時也與來自美國、加拿大、日本、東南亞的國際團隊互動，促進跨國鏈結，體現竹市新創生態系的國際合作潛力。

產發處表示，新竹專館設計以科技走廊概念打造，結合流動 LED 動線與大型顯示螢幕，營造未來感與城市能量，並提供專業洽談空間，促進現場交流。4家參展新創企業在展會中呈現多元技術特色，涵蓋半導體系統設計、智慧餐飲數位轉型、智慧節能方案及室內定位與 AIoT 技術，展品皆獲得正面回饋，顯示竹市新創在不同應用場域的創新潛力。



