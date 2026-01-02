MEET TOMORROW 預示人車互動想像

揮別關稅陰霾，豪華車市迎來新契機，各品牌磨拳擦掌，Lexus在2026台北新車暨新能源車大展以「MEET TOMORROW」為主題，秀出首次來台的LF-ZC概念車，其設計語彙預示Lexus未來世代電動車的造型方向與人車互動想像，象徵對次世代純電豪華移動的前瞻布局。

Lexus此次策展以Lexus Electrified核心概念，透過前瞻設計語彙與多元動力產品陣容，完整呈現對未來移動樣貌的實踐藍圖，同台亮相的純電旗艦ES 500e與車展發表的全新改款的IS 300h，更將未來願景轉化為量產實力，完整勾勒豪華房車產品線的全新進化。

首度在台亮相的ES 500e，作為新世代純電旗艦房車代表，車頭承襲LF-ZC概念車的設計風格，搭配全新L-Signature雙箭型頭燈，展現純電世代的前瞻風貌；導入2.0升油電系統的300h，以及搭載DIRECT4四輪驅動系統的純電500e雙動力，展現Lexus在電動化技術上的深厚實力與多元布局，開啟豪華房車新篇章。

全新改款的IS，透過更具侵略感的跑車化設計，徹底展現對性能駕馭純正運動房車堅持。F SPORT車型配備19吋BBS鋁圈與紅色煞車卡鉗，並升級轉向系統與懸吊系統，同時導入Mark Levinson音響，打造沉浸式體驗，鎖定重視運動風格與豪華科技的品味消費族群。

Lexus此次亦於展場呈現涵蓋不同生活型態與用車需求的電動化量販車款，包括甫上市的RZ 550e，及深受市場肯定的RX 500h、NX 450h+與LBX，涵蓋油電、純電、渦輪油電與插電式油電四種動力，透過成熟且多元產品布局，提供兼顧性能、效率與豪華質感的解決方案。