Mei又瘦了！2個月狂甩8公斤、體重創新低！減肥成功5大關鍵公開

藝人阿弟的老婆 Mei（邱馨葦）最近在《女人我最大》節目花絮中分享近況，絕佳狀態直接讓眾人超驚艷！她笑說自己「又瘦啦！」而且還瘦到人生體重新低點，現在穿 S 號洋裝都嫌太鬆。更誇張的是，前陣子她為了實測、刻意把體重增加到 60 公斤，沒想到短短 2 個月就瘦了 8 公斤，整個人線條明顯更緊實，連節目來賓和工作人員都忍不住驚呼：「這真的太誇張瘦了吧！」

其實關注 Mei 一段時間的人都知道，她並不是第一次瘦身成功。多年前她就曾從 70 公斤一路瘦到 52 公斤，且維持 3～4 年完全沒有復胖。身為職業媽媽的她坦言，下班回家真的很累，幾乎沒有多餘體力再去運動，因此她的瘦身關鍵一直都是靠飲食控制，其中最常和大家分享的就是喝康普茶這個秘訣，而瘦出心得的她也預告即將要推出自有康普茶，讓粉絲不斷敲碗超期待！

前陣子她也在直播中，再次整理自己這次快速回到巔峰狀態的關鍵做法，其中不少方法看似簡單，卻非常適合忙碌又想瘦得長久的人。

Mei瘦身秘訣 1：吃飯前先喝 600cc 的水

Mei 分享自己減肥時最重要的一個習慣，就是「飯前先喝水」。她過去在三餐前，各先喝一瓶 600cc 的水，單靠這一招，不到 3 個月就瘦了 15 公斤。大量喝水能增加胃部飽足感，自然降低正餐攝取量，同時也讓一天的飲水量輕鬆超過 2000cc。當水分攝取充足，身體代謝效率提升，脂肪自然比較不容易囤積。

Mei瘦身秘訣 2：少醬料，用天然食材提味

現在 Mei 的飲食原則很簡單，就是清淡、原型食物為主。她會刻意減少各種重口味醬料，改用胡椒鹽、香菜、芹菜、九層塔、蔥薑蒜等天然香氣來提味。這樣不只熱量大幅降低，也能避免鈉含量過高導致水腫，對於想消腹部和下半身浮腫特別有感。

Mei瘦身秘訣 3：喝康普茶幫助代謝

Mei 也多次提到，隨著年紀增長，代謝真的不像以前那麼快，因此她吃飯時會搭配康普茶。康普茶是一種經發酵的茶飲，含有有機酸與益生菌，有助於腸道平衡、促進消化。相較於手搖飲，康普茶熱量低很多，酸甜口感又能取代含糖飲料，無論單喝或加氣泡水都很順口，也成為她日常飲控的重要幫手。

Mei瘦身秘訣 4：真的餓不要忍，但一定要「吃對」

Mei 強調，飲控是一輩子的事，如果靠挨餓撐過去，最後一定反彈。她的做法是「選擇性進食」，白天吃飯時慢慢吃，讓大腦接收到飽足感而避免暴飲暴食，並且先吃蔬菜、蛋白質，最後才吃澱粉，幫助穩定餐後血糖和胰島素分泌。

晚上如果真的餓到不行，她建議可補充少量蛋白質，例如荷包蛋、雞胸肉，避免血糖過低造成暴食。她也提到，晚上帶著一點微餓入睡其實是好的，能讓胰島素分泌下降，身體更容易進入燃脂狀態。Mei 也曾分享：「基本上蛋白質吃夠就不太會餓，我會在睡前 6 小時避免進食，如果真的很餓，就吃一顆蛋。」

Mei瘦身秘訣 5：訓練耐餓度＋視覺激勵

現在的 Mei 一天大多只吃一餐，或是一餐加一點點（讓胃不要太空）。一開始她也很不適應，但隨著時間拉長，身體的耐餓度會慢慢提高。她從下午三點吃第一餐，調整到傍晚五、六點，現在已能自然配合晚餐時間也不會覺得餓過頭。

她直播時分享，之前在訓練耐餓度時真的一度很想放棄，但當很餓的時候，她就會「看勵志照片」來止飢。她笑說自己會看許路兒的照片，當成目標身材，再對照自己全身照，提醒自己「已經走到這一步了」，食慾真的會瞬間降溫。

