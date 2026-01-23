Mei又瘦了！2個月狂甩8公斤、體重創新低！減肥成功5大關鍵公開
藝人阿弟的老婆 Mei（邱馨葦）最近在《女人我最大》節目花絮中分享近況，絕佳狀態直接讓眾人超驚艷！她笑說自己「又瘦啦！」而且還瘦到人生體重新低點，現在穿 S 號洋裝都嫌太鬆。更誇張的是，前陣子她為了實測、刻意把體重增加到 60 公斤，沒想到短短 2 個月就瘦了 8 公斤，整個人線條明顯更緊實，連節目來賓和工作人員都忍不住驚呼：「這真的太誇張瘦了吧！」
其實關注 Mei 一段時間的人都知道，她並不是第一次瘦身成功。多年前她就曾從 70 公斤一路瘦到 52 公斤，且維持 3～4 年完全沒有復胖。身為職業媽媽的她坦言，下班回家真的很累，幾乎沒有多餘體力再去運動，因此她的瘦身關鍵一直都是靠飲食控制，其中最常和大家分享的就是喝康普茶這個秘訣，而瘦出心得的她也預告即將要推出自有康普茶，讓粉絲不斷敲碗超期待！
前陣子她也在直播中，再次整理自己這次快速回到巔峰狀態的關鍵做法，其中不少方法看似簡單，卻非常適合忙碌又想瘦得長久的人。
Mei瘦身秘訣 1：吃飯前先喝 600cc 的水
Mei 分享自己減肥時最重要的一個習慣，就是「飯前先喝水」。她過去在三餐前，各先喝一瓶 600cc 的水，單靠這一招，不到 3 個月就瘦了 15 公斤。大量喝水能增加胃部飽足感，自然降低正餐攝取量，同時也讓一天的飲水量輕鬆超過 2000cc。當水分攝取充足，身體代謝效率提升，脂肪自然比較不容易囤積。
Mei瘦身秘訣 2：少醬料，用天然食材提味
現在 Mei 的飲食原則很簡單，就是清淡、原型食物為主。她會刻意減少各種重口味醬料，改用胡椒鹽、香菜、芹菜、九層塔、蔥薑蒜等天然香氣來提味。這樣不只熱量大幅降低，也能避免鈉含量過高導致水腫，對於想消腹部和下半身浮腫特別有感。
Mei瘦身秘訣 3：喝康普茶幫助代謝
Mei 也多次提到，隨著年紀增長，代謝真的不像以前那麼快，因此她吃飯時會搭配康普茶。康普茶是一種經發酵的茶飲，含有有機酸與益生菌，有助於腸道平衡、促進消化。相較於手搖飲，康普茶熱量低很多，酸甜口感又能取代含糖飲料，無論單喝或加氣泡水都很順口，也成為她日常飲控的重要幫手。
Mei瘦身秘訣 4：真的餓不要忍，但一定要「吃對」
Mei 強調，飲控是一輩子的事，如果靠挨餓撐過去，最後一定反彈。她的做法是「選擇性進食」，白天吃飯時慢慢吃，讓大腦接收到飽足感而避免暴飲暴食，並且先吃蔬菜、蛋白質，最後才吃澱粉，幫助穩定餐後血糖和胰島素分泌。
晚上如果真的餓到不行，她建議可補充少量蛋白質，例如荷包蛋、雞胸肉，避免血糖過低造成暴食。她也提到，晚上帶著一點微餓入睡其實是好的，能讓胰島素分泌下降，身體更容易進入燃脂狀態。Mei 也曾分享：「基本上蛋白質吃夠就不太會餓，我會在睡前 6 小時避免進食，如果真的很餓，就吃一顆蛋。」
Mei瘦身秘訣 5：訓練耐餓度＋視覺激勵
現在的 Mei 一天大多只吃一餐，或是一餐加一點點（讓胃不要太空）。一開始她也很不適應，但隨著時間拉長，身體的耐餓度會慢慢提高。她從下午三點吃第一餐，調整到傍晚五、六點，現在已能自然配合晚餐時間也不會覺得餓過頭。
她直播時分享，之前在訓練耐餓度時真的一度很想放棄，但當很餓的時候，她就會「看勵志照片」來止飢。她笑說自己會看許路兒的照片，當成目標身材，再對照自己全身照，提醒自己「已經走到這一步了」，食慾真的會瞬間降溫。
封面及內文圖片來源：FB@Mei 邱馨葦
更多女人我最大報導
咖啡加茶一起喝更長壽？研究揭：「黃金比例」曝光，死亡風險大降45%
60歲唐綺陽甩肉28公斤！除了飲控，靠「這運動」體態大逆齡！瘦回20年前窈窕好身材
不靠保健品！藍心湄早餐改這樣吃，改善掉髮超有感！還向陳美鳳學到1招養生關鍵
本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 31則留言
女醫控「被當提款機」 前婆婆駁：她常飆罵老公、離婚後總算安寧
台南市東區深耕17年的「侯娟妃婦產科診所」無預警歇業，女醫師侯娟妃一度被父母與丈夫報案列為失蹤人口。隨著失蹤謎團破解，侯娟妃與前夫家庭的離婚訴訟內幕也隨之曝光，前婆婆更出面反擊駁斥相關指控。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 48則留言
「野生趙露思」現身夜市擺攤！素顏零偽裝賣「7元蛋糕」驚喜真相曝光
中國大陸女星趙露思近日再度成為話題焦點。才剛憑戲劇「許我耀眼」重新站穩腳步的她，竟被網友直擊現身海南夜市擺攤，素顏上陣、圍裙加身，親手下廚做起小吃，毫無明星包袱的模樣，迅速在社群掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 30則留言
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 17則留言
捕獲野生男神！霍建華台北吃早餐被認出 霸氣「掏現金」幫學生粉絲買單
演藝圈男神霍建華，私下低調親民的作風再度圈粉！近日有網友在台北一家平價早餐店偶遇霍建華，沒想到男神不僅毫無架子主動搭話，甚至在離店前悄悄幫隔壁桌的學生粉絲買單。這段暖舉被PO上網後引發熱烈討論，讓網友大讚：「男神能紅這麼多年，真的不是沒有原因！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 62則留言
徐乃麟佩服洪詩 再次致歉唐從聖
「綜藝大哥」徐乃麟21日主持選美活動，活動前被問到女星洪詩近來因為婚前「把屎把尿照顧失智公公」引發「孝道外包」議論一事。孝順出名的徐乃麟提及，過去親力親為照顧臥病在床的母親，「不敢說我孝順，但我身邊沒看過比我徐乃麟孝順的」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 94則留言
陳伊錯愕「被退隊」 樂天球團回應：非無故中止合作
樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls「樂天女孩」20日公布五位成員離隊，包括陳伊、嘎琳、芷軒、小葳葳、丘薆。其中，陳伊於21日發文中寫到「雖然很多人聽到離開樂天這消息跟我一樣很錯愕 」，疑似退隊並非本意，對此樂天也做出回應。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 15則留言
Lulu、陳漢典婚禮倒數4天 曬父母合照甜喊「最用心的人」
Lulu、陳漢典即將於1月25日舉辦婚宴，先前小倆口去日本拍了一系列絕美婚紗照，21日她再公開一家人的合照，「集結全世界的最會最用心的人在這裡。」言語間洋溢著滿滿幸福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 23則留言
恭喜！八點檔女神宣布懷孕 昏倒送醫驚見2條線
恭喜！八點檔女神宣布懷孕 昏倒送醫驚見2條線EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 8則留言
被兒子點名最惡婆婆！維多莉亞用一張黑白照冷處理 被網解讀裝沒事
貝克漢家族風暴越燒越烈！長子公開指控母親在婚禮上的爭議行徑後，外界關注「貝嫂」是否正面回應。沉默多日的維多莉亞，終於在社群平台現身，卻選擇用一張黑白舊照「說話」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 9則留言
《死亡筆記本》彌海砂現在長這樣！ 新劇扮相粉絲嘆歲月太無情
日本37歲女星戶田惠梨香，18歲在電影版《死亡筆記本》飾演「彌海砂」一角走紅，她在劇中雙馬尾的甜美造型，至今仍蔚為經典。近日戶田惠梨香接連在社群替新戲宣傳，卻意外掀起討論，大票日本網友直呼認不出她就是昔日的彌海。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前 ・ 34則留言
29歲女模柯柯癌逝！「張立東、溫妮」悲痛發聲 哀悼：勇敢又美麗
台灣模特兒柯柯（Chloe）2021年因視力模糊症狀遲遲未改善，就醫接受核磁共振檢查後，發現腦內長了近10公分大的腫瘤，隨後順利開顱切除。未料她去年初再度確診惡性心臟血管肉瘤，儘管積極接受治療，仍於今（22）日上午病逝，得年29歲。消息曝光後，粉絲紛紛湧入社群留言表達不捨，演藝圈友人也陸續發聲哀悼。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 4則留言
遭指「臉蛋不一樣」？林志玲現身說話了 尪隔海示愛洩夫妻互動
「台灣第一名模」林志玲嫁給日本男星AKIRA（黑澤良平）後，育有一子，而林志玲為了代言產品拍了一系列美照，但卻遭指「臉蛋不一樣了」引起熱議，昨（20日）她出席品牌活動，一番話語也被解讀為在回應此事件。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 87則留言
台8女星李又汝懷孕！跨年禱告成真「人生最棒的驚喜」
演藝圈再傳喜訊！藝人李又汝今（21日）分享已懷孕3個月的好消息，透露自己與老公「修哥」即將迎接兩人第一個孩子，消息一出立刻湧入大量祝福。她表示，這份幸福源自於2024年跨年禱告會上寫下的2025年第一個願望，直呼：「真的完全不記得自己有許過這個願望，卻在2025年底實現了！」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 17則留言
甄子丹女兒「低胸辣腿」慶生22歲 10年前超反差舊片被翻出
香港武打巨星甄子丹與名模妻汪詩詩婚後育有一對兒女，其中女兒甄濟如（Jasmine）不僅遺傳了媽媽的好基因，也跟隨父母腳步進入演藝圈。而19日迎來22歲生日的甄濟如，日前就大方曬出穿著低胸、露出辣腿的慶生近照，還公開10年前的影片，立刻引起網友討論。中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 11則留言
修修臉？48歲侯佩岑「近照認不出」 網熱議：以為是溫嵐
女星侯佩岑近年把演藝重心放在中國，去年參加陸綜《乘風2025》（浪姐6）後，事業聲勢與人氣同步攀升。她日前更新小紅書，影片中卻可看出，臉部輪廓與過往相比似乎出現變化，也掀起網友熱烈議論。太報 ・ 1 天前 ・ 71則留言
幻術大仙「配偶欄歸洞了！」穿唐裝、腳踩木屐 甜攜愛妻登記結婚
台灣知名網紅魔術師「幻術大仙」，靠著變化無窮的手法與幽默詼諧的風格，廣受各大廠商、企業喜愛，活動更是接到手軟。今（22日）他驚喜宣布與女友登記結婚，正式升格人夫，讓網友驚喜直呼：「配偶欄歸洞了。」中時新聞網 ・ 14 小時前 ・ 10則留言
林書煒：開放合作案子 蔡詩萍女兒要出道？
[NOWnews今日新聞]台北市文化局長蔡詩萍和主持人林書煒結縭超過20年，育有獨生女蔡中泠，美貌和才能兼具的蔡中泠，被外界歸類為最「正星二代」，勸進進軍演藝圈的聲音不斷，林書煒近日發文表示，開放愛女...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 12則留言
談胡瓜、民視糾紛 徐乃麟讚他「很有智慧」
主持大哥胡瓜與民視《綜藝大集合》的合約爭議，在雙方關係一度緊張後，傳出胡瓜將續留主持，但胡瓜對民視向外界放話，並表示：「希望民視盡量用錢污辱我，但不要光講。」而同樣是大牌主持人的徐乃麟，則稱讚胡瓜很有智慧。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前 ・ 3則留言
李多慧在台行程滿檔「無休奔跑中」 自拍洩近況：工作才能感覺到活著
韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展近3年，憑藉親民個性圈粉無數的她，一舉一動都受到關注，雖然2026上半年決定為了宣傳首部電影而減少工作量，不過李多慧1月分工作依舊滿檔，深夜她也曬出自拍照分享近況。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16則留言