Melody上節目稱怕曬「對風過敏」？ 揭人生哲學：女生不要搶著做

藝人Melody。（圖／中時資料照）

藝人Melody近來被爆料是「服務業殺手」，而且態度咄咄逼人，對此，她除了發聲喊冤之外，更強調若曾造成任何人不舒服，會虛心接受，並且自我反省，而她近來上綜藝節目《嗨！營業中》擔任小幫手，先是聲稱對風過敏，不能曬太陽，進到雞舍體驗時，過程中一直強調「我不會」，事後，她解釋會這樣說是自己的「人生哲學」。

Melody現身《嗨！營業中》，出場就撐著陽傘、戴著墨鏡，邊走邊碎念：「這個風真的太大，我以為今天不會有太陽，Oh my god，這個風真的很大」，一度風勢大到寸步難行，讓她站在原地，頓時不知所措，等到和節目成員會合，她立刻強調：「我對風過敏、我對蟲過敏，我對很多東西過敏，我今天早上已經吃了一個過敏藥」，接著馬上衝上車，似乎很擔心「症狀」發作。

廣告 廣告

當一行人來到雞舍時，Melody傻眼表示：「我們怎麼來到雞舍」，接著直接表明：「跟我在一起會很辛苦，因為我很多東西都不能做」，不習慣鄉村生活的她，對雞群味道相當無法接受，除了頻頻用手狂搧，更強調自己快要昏倒了，還把工作交給包偉銘處理。

對此，Melody表示這是屬於自己的人生哲學，呼籲女生「不要急著搶著去做」，更提醒一定要給男方足夠的情緒價值。

更多中時新聞網報導

徐愫儀深耕鼻科 治病更醫心

經典賽》多明尼加 星光不遜美日 馬恰多入列 打線超豪華

陶晶瑩、Ella悼小胖老師盼安息