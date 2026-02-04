Melody上節目突脫口：我對風過敏！「凡事都不會」人生哲學曝光

娛樂中心／綜合報導

女星Melody除了演藝事業外，還轉戰小紅書直播帶貨，人氣屹立不搖現身，日前她現身《嗨！營業中》當小幫手時，一來便笑說「我對風過敏」，還大方分享人生哲學就是要假裝不會，掀起大家的討論。

Melody一開場便全副武裝，戴著墨鏡、撐傘站在田野間，過程中Melody雖然稱讚天氣很好，但隨後立刻抱怨「今天風太大了」，跟眾人集合時，Melody還透露上午已經先吃過敏藥預防，直言自己「對風過敏、對蟲過敏」，讓主持人之一的姚元浩震驚不已。

後來，Melody跟著包偉銘一起到雞舍，結果推著推車的包偉銘先是問她「會不會推這個」，Melody連忙表示「我不會」，等包偉銘進入雞舍後，Melody對著鏡頭分享「人生哲學」，笑喊「當有男性朋友問說會不會這個，都要說不會」，提到要給對方表現機會，儘管如此，她仍有進入雞舍撿雞蛋，展現親民一面。

事實上，Melody近來捲入「奧客」風波，不過她本人透過IG發聲否認，強調「不記得曾發生過這些事」，同時表示如果自身行為讓他人感到不舒服，她會虛心接受且反省，最後，Melody認為大家有不喜歡她的權利，「但懇請不要網暴、刻意抹黑」。

Melody到雞舍體驗撿雞蛋。（圖／翻攝自YouTube）

