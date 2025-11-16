Melody分享時尚理念 自曝女兒不買單

記者周毓洵／臺北報導

時尚媽咪代表Melody為知名服飾品牌站台，以奶茶色針織上衣搭配經典喇叭褲亮相，展現自在優雅氣場。活動上，Melody分享多年來與Gap的深厚時尚連結，也大方笑談「青春期女兒完全不買單」的親子穿搭趣事，讓現場氣氛相當輕鬆。

Melody從學生時期就與該品牌服飾結下「丹寧不解緣」，成為母親後更是從品牌兒童服飾陪著孩子一路穿到現在。不過如今孩子逐漸長大，她坦言：「她們完全不覺得我的品味好！」日前整理衣櫃想把一些可愛單品送給女兒們，竟被回絕，「她們跟我說：No！我們是Teenager，有需要會自己買。」讓Melody哭笑不得，也呈現最真實的親子互動。

活動中，Melody也分享她的育兒、時尚理念：「時尚不只是穿什麼，而是生活態度。」她認為服飾多年來深受喜愛，就是因為舒適、好搭又具經典美式風格，不論是牛仔褲、外套、毛衣到全家大小都能穿的Denim系列，「就像個老朋友，好入手也不退流行。」提到老搭檔沈玉琳的健康近況，她僅簡短表示：「沒消息就是好消息，現在就讓他好好休養。」

