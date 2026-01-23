Melody崩潰手起水泡 包偉銘霸氣護花「我來就好」

吳映潔（左起）、姚元浩、莎莎（右起）、包偉銘幫Melody撐傘。好看娛樂提供



Melody（殷悅）、包偉銘驚喜現身《嗨！營業中》，原以為是愜意的貴婦行程，殊不知映入眼簾的竟是雞舍與農田，她驚呼：「怎麼來到這？真的是要昏倒了。」她不僅在雞舍被燻得花容失色，進廚房更因體力不支大喊：「手要斷了！」

本以為是優雅的田園之旅，沒想到卻是「震撼教育」，在「採收新鮮雞蛋」任務中，Melody與包偉銘全副武裝進入雞舍，對於這種「接地氣」的工作，她顯得相當不適應，最終採收的成果不盡理想，讓吳映潔（鬼鬼）忍不住質疑雞蛋數量太少，莎莎更在一旁補刀問：「你們有認真嗎？」此時包偉銘霸氣地說：「我來就好！」讓Melody相當感動，隨即分享獨特見解：「女生就是不要太厲害，讓男人來做就好。」這番「公主哲學」讓鬼鬼、莎莎直呼真的要學起來。

姚元浩（左）與Melody不斷鬥嘴 。好看娛樂提供

結束農務體驗，真正的考驗才開始，為迎接客人到來，眾人馬不停蹄進入備料階段，Melody處理糯米糰時，因麵糰太硬、手勁不夠，揉到一半便大喊：「不行，我的手要斷了！」

沒想到轉戰切菜區後，Melody的刀工更讓大廚姚元浩傷透腦筋，先是切蘿蔔因厚薄不一被打槍，改切豬肉又被嫌棄切得太豪邁，他無奈表示：「姐，妳這個有點太大塊，我沒辦法炒。」2人在廚房你一言我一語爭論不休，眼看時間流逝，其他夥伴緊張提醒：「不要再吵了，客人要來了。」

本集重要任務是「複製記憶中阿嬤的味道」，製作傳統米食料理，由於食材溫度極高，Melody在處理過程中被燙得直呼受不了，看著自己白嫩的手掌心都起水泡，忍不住發出慘叫。《嗨！營業中》每周六晚間8點在台視首播、晚間10點於Netflix上架。

