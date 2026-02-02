Melody形象大翻車！遭控「服務業殺手」 本人回應了：深深自我反省

女星Melody（殷悅）憑藉幽默風趣的「貴婦形象」，加上詼諧的主持應對，累積不少粉絲。未料，她近期遭多名各行業的服務人員出面控訴各種「奧客行徑」，指出她螢幕上的模樣與私下有巨大反差，針對排山倒海的指控，Melody稍早也於社群平台發聲回應了。

Melody在Instagram限時動態上發聲表示，今天看到關於她是「奧客」和「服務業殺手」的新聞後感到非常驚訝，「對於很多的爆料我無法一一回應，因為在我的印象中我不記得曾經發生過這些事。當然每個人都有自己個人感受的立場和權力。所以如果我的個人行為曾經有讓任何人不舒服過，我全然虛心接受也會深深的自我反省。」

為了能試圖平息風波，Melody在文末懇請外界，可以不喜歡她的權利，但請不要網暴、刻意抹黑，「我一直很清楚也很看重自己身為公眾人物的責任，我出面回應是不希望浪費大家更多的時間和精力。祝你們這週順心愉快！」

回顧整起事件，近期有名網友在Threads上分享與Melody搭乘同班機返台的經歷，意外引發大量留言，不少服務業的從業人員紛紛現身指控，Melody私下對服務人員態度相當傲慢。一名前高級餐廳員工透露，Melody曾在用餐時因服務生點錯菜而大發雷霆，要求對方重複背誦菜單內容，甚至冷言質問：「為什麼不好好記？來，你給我重複一遍！」該名員工回憶，當時自己因壓力大到手發抖，對她的高高在上態度感到相當不滿。

還有網友指出，過往打工時期對Melody印象很深，因為曾經有同事被她氣哭或是被她很多要求嚇到不敢去服務，「我必須說一開始服務她也需要點勇氣和耐心，她就是要求比較多的客人，但知道她要什麼後，其實每次來都差不多。」

