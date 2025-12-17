Melody從小知道要露腿 站台MAX&Co.自爆平時就會買禮物給自己

Melody出席MAX&Co.重新開幕活動時，身穿品牌石墨灰箱型短版工裝外套NT$16,700、水鑽鉚釘裝飾短裙NT$11,300、雙縫線純絲襯衫NT$13,900、金屬鉚釘高跟鞋NT$11,500。（麥絲瑪拉提供）

充滿時尚感的Melody今日出席MAX&Co.新光三越信義A11店煥新開幕活動，以一雙傲人美腿出名的她，笑說自己一直以來都是走露腿路線，所以挑選衣服時的首選一定是裙裝，才能突顯優勢；她沒有因為聖誕節到來而買禮物給自己，因為「平常就會買，而且我早就買好了」她說。

身穿石墨灰箱型短版工裝外套以及鑲嵌水鑽與鉚釘細節的羊毛混紡迷你裙，Melody搭配了純絲緞面襯衫以及黑色絲襪，她說：「穿搭最重要的祕訣就是了解自己身材優勢，我從年輕到現在都是露腿派，可以說我就是靠腿成家的。」

廣告 廣告

MAX&Co.本季廣告視覺由品牌大使傳奇DJ Bob Sinclair 的女兒Paloma LeFriant擔綱演出。（麥絲瑪拉提供）

下週就是聖誕節了，她透露自己買了一顆真正的聖誕樹，「我偏好北歐聖誕樹的風格，以簡約、自然的佈置為主，所以選擇了玫瑰色黃光，還有木質托籃在樹的底座，讓它呈現一種類似斯堪地那維亞的北歐風。」

鼠尾草綠騎兵斜紋寬褲。NT$11,300（麥絲瑪拉提供）

MAX&Co.在2026春夏愈趨生活化，改良式的學院風look沒有既定印象的百褶裙，僅保留polo衫的領口設計，整體風格既輕鬆又洗練、透過俐落剪裁與90年代元素，強調風格重於潮流的精神。

鉚釘芭蕾舞鞋。NT$10,000（麥絲瑪拉提供）

更多鏡週刊報導

居家生活要有樂趣 MAX&Co.膠囊系列好多標語為小日子增溫

CANADA GOOSE本季主打飛行員外套 短版、光澤感是重點

許光漢大讚CANADA GOOSE是救命恩人 買一件可以穿十年