Melody揪女兒「泳池熱舞」！林心如、孫芸芸全現身 網集體看跪：這是姐姐不是媽媽吧？

（圖／取自Melody IG）

夏天的正確打開方式，絕對是看時尚媽咪Melody辣翻全場！最近她在IG夢幻連動自家的兩位寶貝女兒，大方曬出在泳池畔熱舞的短影音，畫面中三個人換上微辣泳裝，在水中跟著節奏精準踩點。

Melody 還幽默寫下這支影片的幕後團隊：導演是姐姐、編舞是妹妹，自己則退居幕後當製作人。只見母女三人頂著同款墨鏡，不管是默契十足的wave還是對著鏡頭放電，活潑俏皮的互動瞬間吸引破萬人暴動，連名媛好友孫芸芸都第一時間按讚，好姐妹林心如更現身留言區直呼「So cute」，神仙交情引發熱烈討論！

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（圖／取自Melody IG）

而最讓網友集體看跪的，絕對是Melody那個完全不科學的「多巴胺少女感」！影片裡她扎著兩邊雙辮子，身穿黑色泳衣外搭若隱若現的白色透膚罩衫，超頂的白皙大長腿和緊實線條一覽無遺，跟正值青春期的女兒們站在一起，視覺年齡直接原地減半！留言區立刻掀起一波熟齡媽媽們的集體羨慕潮，直呼「女兒長大能陪媽媽這樣瘋，人生太美好了」、「這不是劉媽媽，這是劉姐姐吧」。這種既保有鬆弛感又辣得毫不費力的狀態，真的是所有女生心目中的天花板。

（圖／取自Melody IG）

仔細看兩位女兒的逆天比例也完美承襲了媽媽的優良基因，三雙逆天長腿在水裡晃動的畫面，簡直就是自帶濾鏡~Melody把女兒當成閨蜜般相處的家庭氛圍，隔著螢幕都能感受到滿滿的幸福能量，她自己更開心地在留言回覆「my own girl band」，宣告屬於她們母女的三姐妹女團正式成軍。只能說Melody每次回歸大眾視野，不只穿搭是行走教科書，連和女兒的私下互動都能甜度超標，精緻治癒的頂流生活風格，難怪能持續圈粉，成為社群平台上的流量密碼！

（圖／取自Melody IG）

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