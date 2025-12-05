Melody昔靠「直播帶貨」賺5千萬！小紅書被封前PO文曝

娛樂中心／周希雯報導

在台灣擁有超過300萬用戶的中國社群「小紅書」，被查出光是今年就涉及逾1700件詐騙案、損失金額超過2.4億元，資安檢測多達15項指標不及格；卻不配合回應導致政府無法偵辦、受害者無從求償，被內政部下令暫時封鎖1年，APP將逐步無法使用。除了一般民眾受影響，其實不少台灣藝人也有小紅書帳號，其中Melody（殷悅）曾經靠著直播帶貨，8小時帶來高達人民幣1200萬元（約新台幣5300萬元）的業績，如今該平台即將被封1年，Melody社群動向也引起眾人關注。

Melody在2023年斷開與圈外富商老公17年婚姻，恢單後積極開拓事業領域，除了當起英文老師賣課程，也進軍小紅書經營自媒體，分享各種QA、時尚美妝或日常Vlog，甚至大方聊起離婚創傷，再憑藉當年在《康熙來了》累積的人氣，吸引超過82萬人追蹤。據《鏡週刊》報導，Melody去年9月首度挑戰在小紅書直播帶貨，沒想到首場不僅流量破1.2億，銷售額更是高達人民幣1200萬元，吸金功力驚人。

Melody因常以貴婦、ABC形象示人，直播帶貨賣的都是高單價商品。（圖／翻攝「Melody時尚媽咪」臉書）

據悉，當初是小紅書官方主動邀約Melody，為了這場直播帶貨首秀，光是前置工作就花了好幾個月，包括找來整個團隊、租下一棟別墅又是多機拍攝，連別墅窗外都有打光，堪稱以綜藝節目的規格製作。由於Melody一直以貴婦、美國華人形象示人，加上平日保養得宜又有幽默感，因此賣的都是高單價商品，包括破4萬台幣的手提包、破萬元的面膜組等，頗受廠商青睞。

Melody預告月底有直播。（圖／翻攝「Melody劉恭顯」小紅書）

不過，如今傳出小紅書即將被台灣封鎖1年，也令外界好奇Melody的直播帶貨之路是否受影響。點進Melody小紅書的帳號，最新貼文停留在昨（4日）確定封鎖前，內容是她分享秋冬圍巾的各種系法，還預告12月20日下午會有直播，不少中國網友湧入狂問，「聽說台灣不讓上小紅書了，你咋辦呢」、「還會繼續直播嗎」。

