Melody母奶被打翻！月中前員工：她沒生氣並一起擦桌子

Melody最近遭爆是難搞客人，但有網友表示，她私底下很客氣。（陳俊吉攝）

女星Melody（殷悅）最近在社群Threads被多名網友爆料私下是難搞的奧客，引發軒然大波；對此，經紀人出面緩頰，Melody本人也喊冤，強調會虛心接受、自我反省。然而，昨(4日)一名網友表示，10幾年前在月子中心任職時，曾服務過Melody，當時不小心打翻她剛擠好的母乳，以為會被客訴，沒想到Melody非但沒生氣，還一起擦桌子，讓網友直呼：「Melody就是我心中的女神！」

網友指出，10幾年前在台北某間月子中心上班，正好遇到Melody生大女兒，起初沒有特別喜歡她，只把她當成一般的產婦來照顧，Melody的態度也很客氣。某一天，網友工作到一半，不小心打翻Melody剛擠好的一大瓶母奶，看到母奶流滿桌，網友趕緊道歉，心想：「完了！要被客訴了！」但Melody不但沒有動怒，反而還給予安慰：「沒關係，反正沒有人知道本來有多少。」並一起幫忙擦拭桌子。

網友說，Melody的暖舉很感動，事後也真的沒有收到客訴通知，網友因此被圈粉，直呼：「從那一刻起，Melody就是我心中的女神！」貼文曝光後，不到一天就有21萬瀏覽數，一部分人認為不意外，因為Melody本來就很善良，但也有一票人質疑這篇文有公關帶風向之嫌。對此，網友重申「真的沒說謊」，也沒有在公關公司上班，現職只是家庭主婦。

