Melody深感「不同頻」終究雞同鴨講！放過自己選擇離開

Melody擁有正能量，「如果一段關係讓你覺得太困難，那就選擇離開吧。」（marie claire美麗佳人國際中文版提供）

女星Melody（殷悅）在離婚後迎來事業第二春，曾主持節目《11點熱吵店》外，也有Podcast 節目《姐妹悄悄話》，她作為一位觀點敏銳、邏輯清晰的講者，要能言之有物、並且讓人信服，在資訊爆炸的時代並不容易。

對此Melody分享：「自從出社會工作以來，我接觸過很多不同的人與團隊，也橫跨不同階層與年齡層。現在我的兩個孩子也正處於青少年階段。這個世界每天都會塞給你大量資訊，懂得如何『選擇』，是一個非常重要的課題，選擇你想聽的、你真正想要得到的，這件事本身就很關鍵。」

Melody離婚後迎來事業第二春。（marie claire美麗佳人國際中文版提供）

對於該如何正確「選擇」？她接著說：「首先，你必須非常了解自己，同時也要清楚『正在發生的事』。我認為國際觀點特別重要，我喜歡觀察世界各地正在發生的變化，無論是教育、金融，或社會結構的轉動。此外，自我成長始終是我關心的核心。你必須持續學習，不能偷懶，因為在這個時代，已經很難再說『我不知道、我不會、我不懂』，資源就在眼前，若想成長，就必須主動跳脫原本的框架。」

提及人與世界之間的關聯，「能量」是一個值得作為參考的概念。它並非空泛的玄學，而是一種更貼近精神層面的認知狀態。Melody 說：「每個人的能量，在不同人生階段都不一樣。剛成家的時候，孩子與家庭就是我的能量來源；現在，我的能量更多來自於閱歷，與生命、人性息息相關。貴人的出現，會帶來很多正能量；而造成傷害的關係，就是所謂的負能量。我們不可能一直處在正能量持續輸入的狀態，在一正一負之間，真正能做的，是學會維持平衡，並且懂得保護自己的能量。把時間、智慧與思考的成本，用在對的事情上，不要消耗在不值得你糾結的人身上。」

Melody談到該如何正確選擇，「你必須非常了解自己。」（marie claire美麗佳人國際中文版提供）

「同頻」也是她反覆提到的重要關鍵，「當你進入四十代，會有非常深刻的體會，因為你的洞察力開始變得更敏銳。年輕的時候，總想把不同頻率的人拉到和自己一樣；但後來你會明白，其實不需要再費力了。不同頻的人，終究只是雞同鴨講，只會不斷耗盡你的正能量，何必呢？如果一段關係讓你覺得太困難，那就選擇離開吧，彼此都會更自由。別人的問題，是他的課題，不是你的課題；該煩惱的人是他，而不是你。放過他，也是在放過自己。」

