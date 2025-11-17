Melody自爆「曾用餅乾訓練小孩拍照？」畫面感太強！點名Gap秋冬必買單品、這件CP值破表
今年秋冬，Gap 直接把中和環球購物中心變成一座時尚補給站，還請來「時尚媽咪」Melody現身，魅力與專業雙滿格。這次新店開幕不只地點超親民、動線友善，還把大人、小孩、家居、外出裝一網打盡，簡直是家長們週末放風的時尚天堂！
身為時尚媽咪界的頂流，Melody一亮相就以Gap秋冬美式風格示範時髦！身穿奶茶色針織，胸前還有小熊刺繡點綴；下身搭配經典的Denim喇叭牛仔褲，以自信優雅的姿態詮釋經典美式穿搭的時尚精神。Melody特別提到，Gap的Denim系列是她長年不變的愛好，不論日常出門、家庭出遊或正式活動，都能輕鬆駕馭不同場合的造型，展現自信自在的時尚態度。
Melody一秒點名「必收單品」：穿上會上癮的針織毛衣！
聊到Gap秋冬新品，這次Melody也跟我們分享：「這季的針織毛衣真的必收！」無論是身上這件針織外套，或是這件翻領針織洋裝，她笑著表示：「質感很好，CP 值超高。」
孩子現在不讓媽媽搭配？Melody自爆：曾用餅乾引誘小孩拍照？
談起親子穿搭現況，Melody 分享：「她們現在長大了，已經不讓我指導了！」但一講到孩子小時候，Melody興奮得停不下來，原來她曾是「瘋狂小熊控」，把 Gap 的熊熊帽子、熊熊帽T、甚至整套毛絨絨的包衣全都往孩子身上套，搭配小孩子胖嘟嘟的臉蛋非常可愛，她笑說：「我就會開始發瘋的拍照！」
而最爆笑的是嬰兒時期的”拍照大作戰”，孩子坐不穩，她只好拿出小餅乾誘導看鏡頭：「坐好坐好！媽咪等下給你吃餅乾！」Melody說乍聽像在訓練小寵物，但真的好可愛。
談及親子穿搭，她也分享道：「現在孩子們都長大了，她們更偏好自己挑選款式，開始有自己的穿衣喜好，所以我們在親子穿搭上會選擇像 Gap 的 Denim 系列這樣經典又百搭的單品—不論是牛仔裙或牛仔褲，都能輕鬆搭出風格一致、協調又時尚的親子造型。」
Gap中和環球新店、開幕限定活動登場
全新中和環球門市佔地逾180坪，新店型態主攻社區家庭客層，整體風格明亮俐落、動線寬敞。從新生兒、童裝到成人系列，所有產品一應俱全，從大人到小孩的秋冬新品一次到位，簡單搭出 Gap的休閒氛圍。
為慶祝環球購物中心新北中和店開幕，Gap推出多重限定活動，包含即日起 – 11月23日期間，任意消費即可體驗Gap客製姓名貼乙次；11月22日 – 11月23日，單筆消費滿NT$3,888，還可讓小朋友參與「小小設計師拼豆體驗」，邀請消費者近距離感受Gap的品牌魅力。
