Melody螢幕形象翻車？「奧客行徑」網路瘋傳 正反評論掀熱議

Melody遭服務業人員指控態度惡劣。(圖／羅永銘攝)

藝人Melody在節目上給人風趣、傻大姐的印象，擄獲不少粉絲喜愛，不過近來被網友點評是「雙面人」，不僅與節目上形象相差甚遠，而且態度令人傻眼；但也有網友出聲緩頰，表示Melody「只是要求比較多的客人」，正反兩面的討論在網路掀起熱議。

根據《鏡週刊》報導，有網友在Threads發文描述在飛機上巧遇從巴黎旅遊返台的Melody，底下留言引來從事航空業、百貨業以及餐飲業的網友，輪番分享Melody的行徑。一名曾在高級餐廳任職的員工，認為Melody不僅態度不佳，服務生點錯菜就咄咄逼人，甚至要求服務生當眾背誦菜單，令人傻眼。

Melody遭指控與節目上形象相差甚遠。(圖／粘耿豪攝)

另外，從事百貨業的網友表示某次百貨公司快要打烊，Melody還在櫃上試穿鞋子，試穿完後將鞋子「像擲筊一樣到處扔」，最後沒有消費就離去，留下滿地狼藉給店員收拾；另外也有人聲稱「每次上班都祈禱今天別遇到她」，可見不少人心裡有不小陰影。此外，一名曾去Melody自創服飾品牌面試的網友透露，面試當天還沒被錄取成正式員工，就被要求去打掃倉庫，甚至還要幫她飼養的狗清理小便。

但也有網友在其他貼文分享巧遇Melody的經驗，並且留言緩頰，直說「對Melody印象很深，雖然曾經有同事被她氣哭或是被她很多要求嚇到不敢去服務，但我還是努力的上前（畢竟是外帶區只有我一人）！」，網友坦言，「一開始服務她也需要點勇氣和耐心，她就是要求比較多的客人，但知道她要什麼後，其實每次來都差不多」，後來還會跟Melody開玩笑，Melody的態度「反而都開始笑笑的，也會跟我們打招呼」。針對網路上的惡評，Melody尚未做出任何回應。

