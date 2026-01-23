Melody被燻到花容失色 體力不支崩潰喊：手要斷了

Melody的刀工讓姚元浩看不下去。（好看娛樂提供）

Melody（殷悅）、包偉銘近日錄製《嗨！營業中》，原以為是愜意的貴婦行程，殊不知映入眼簾的竟是雞舍與農田，Melody一看四周環境立刻感到不安，驚呼：「怎麼來到這？真的是要昏倒了！」。過程中崩潰不斷，不僅在雞舍被燻得花容失色，進廚房更因體力不支大喊：「手要斷了！」。

當天Melody與包偉銘負責「採收新鮮雞蛋」任務中，當兩人全副武裝進入雞舍時Melody顯得相當不適應，最終採收的成果似乎不盡理想。讓吳映潔（鬼鬼）忍不住質疑雞蛋數量太少，莎莎更在一旁補刀問道：「你們有認真嗎？」同行的包偉銘大哥展現十足的紳士風度，霸氣接手說：「我來就好！」這一幕讓 Melody相當感動。

結束了農務體驗，真正的考驗才剛開始。為了迎接客人的到來，眾人馬不停蹄進入備料階段。Melody在處理糯米糰時，因爲麵糰太硬、手勁不夠，揉到一半便大喊：「不行，我的手要斷了！」後轉戰切菜區後，Melody的刀工讓姚元浩傷透腦筋，先是切蘿蔔因厚薄不一被打槍，改切豬肉又被嫌棄切得太豪邁，讓姚元浩笑著無奈表示：「姐，妳這個有點太大塊，我沒辦法炒。」兩人在廚房內你一言我一語爭論不休，眼看時間流逝，讓其他夥伴不得不緊張提醒：「不要再吵了，客人要來了！」

