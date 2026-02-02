Melody被爆是「服務業殺手」 本人親回應：勿網暴抹黑

女星Melody（殷悅）。（圖／翻攝自Melody IG）





女星Melody（殷悅）今（2日）被爆出為服務業殺手，主要在近日因有網友在社群發出私下偶遇過程，紛紛指控其是態度惡劣的奥客，對此，Melody本人和經紀人都做出回應。

女星Melody（殷悅）對於爆料直接透過IG限時動態回應。（圖／翻攝自Melody IG）

面對爆料，Melody稍早透過IG限時動態回應，表示：「我今天看到關於我是『奥客』和『服務業殺手』的新聞，自己也非常驚訝。我平時沒有習慣看threads，今天早上特別上去看了。對於很多的爆料我無法一一回應因為在我的印象中我不記得曾經發生過這些事。當然每個人都有自己個人感受的立場和權力。所以如果我的個人行為曾經有讓任何人不舒服過，我全然虛心接受也會深深的自我反省大家有不喜歡我的權力，但懇請不要網暴，刻意抹黑 。我一直很清楚也很看重自己身為公眾人物的責任，我出面回應是不希望浪費大家（包括媒體朋友們）更多的時間和精力。祝你們這週順心愉快!」

《EBC東森娛樂》記者詢問經紀人，也得到回應，表示，「面對threads的爆料，Melody 是看到今天新聞知道的。 如過她個人行為曾經造成他人不舒服，觀感不好，她全然虛心接受，也會自我反省。身為公眾人物，即便自己再注意，大家都有不喜歡的權力。但如果是刻意網暴、抹黑，脫離事實 ，我們保留法律追訴權利。」



