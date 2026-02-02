Melody被爆當奧客喊冤 願「虛心接受」籲網友：不要網暴抹黑

Melody被網友爆料是「奧客」，不僅私下與節目形象相差甚遠，而且態度咄咄逼人。(圖／中時資料照)

藝人Melody被網友爆料是「奧客」，不僅私下與節目形象相差甚遠，而且態度傲慢、咄咄逼人，對此，經紀人出面緩頰，倘若Melody曾造成他人不舒服，絕對會自我反省，若是刻意抹黑，將會保留法律追訴權，如今，Melody也親自發聲為自己抱不平。

Melody稍早在Instagram限動發聲，針對被指控態度惡劣一事做出回應，她表示看到被網友指控是「奧客」、「服務業殺手」的報導，坦言感到相當訝異，對於一連串相關的爆料，由於在印象中不記得曾經發生過這些事，無法一一做出回應，接著強調每個人都有自己感受的立場和權利，如過曾經有過的行為造成任何人不舒服，自己會全心虛心接受，並且深深地自我反省。

Melody對於被網友爆料是「奧客」做出回應。(圖／Melody Instagram)

Melody表示大家有不喜歡她的權利，但懇請不要刻意網爆或抹黑，畢竟自己相當看重身為公眾人物應該有的責任，會選擇出面回應此事，主要是不想浪費大家及媒體的時間與精力，最後則是不忘祝所有人這周順心愉快，似乎希望事件到此落幕，不要再繼續延燒。

至於經紀人稍早得知狀況後，針對此事做出回應：「面對threads的爆料，Melody是看到今天新聞知道的。如果她個人行為曾經造成他人不舒服，觀感不好，她全然虛心接受，也會自我反省。身為公眾人物，即便自己再注意，大家都有不喜歡的權力。但如果是刻意網暴、抹黑，脫離事實 ，我們保留法律追訴權利」。

