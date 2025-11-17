Melody談「粿王」偷吃風波 旁觀者不評論「祝福找到自在方式」

對於「粿王」事件，Melody以離婚過來人的身分給出中肯回應。（圖／侯世駿攝）

藝人粿粿與丈夫范姜彥豐近日爆出離婚協調破局，范姜彥豐更公開指控粿粿婚內出軌邱勝翊（王子），事件持續延燒。今（17日）Melody出席服裝品牌活動，被問及此事，她以離婚過來人的身分給出中肯回應：「只有當事人最清楚，旁觀者不評論，祝福大家找到健康、舒服、自在的方式，身心靈非常重要。」

Melody出席服裝品牌活動。（圖／侯世駿攝）

Melody在2006年時嫁給富商吳育奇，2023年兩人離婚，Melody離婚後先是被前夫告因簽不平等離婚協議，因此離婚無效，她勝訴後未料爆出案外案，向林姓友人借款美金70萬（約2328萬台幣）未還被提告，去年一審判免還，最近二審判決出爐，Melody還是贏了，當時Melody經紀人回應：「兩個官司我們都勝訴，謝謝關心！」

廣告 廣告

此外，Melody曾與沈玉琳主持的《11點熱吵店》，被問是否有關心因病休養中的前主持搭檔沈玉琳？Melody說：「我之前有講過不打擾就是最好的關心，沒事就是好事，祝福他希望他好好地靜養。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

墾丁條件好卻很難玩！他嘆「觀光資源太少」 網曝關鍵：法規嚴格難開發

生日驚喜竟是鹽酥雞？男友曾諾精心安排 理由讓她傻爆眼：妳跟親友慶過了

日本明年旅遊新制「免稅先付後退」！住這城市「每晚貴1萬」3月上路