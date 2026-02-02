Melody貴婦成奧客翻車 服務業網友爆2大囂張事件！怒怨：根本黑名單大集合體

Melody遭網友集體抱怨。李鍾泉攝

貴婦形象深植人心的Melody近日剛從法國巴黎返台，有網友在Threads上發文透露遇到她，結果竟引爆網友「集體告狀」，直指她是「奧客」，「根本是服務業黑名單大集合體。」包括試鞋亂丟結果一雙都沒買、不在VIP名單上卻不請自來活動等。

一開始發文認出Melody的網友，並無爆料她在飛機上有何不妥行為，但留言區引來許多抱怨。包括有曾在精品百貨做行銷網友提到：「她就是個高傲沒禮貌的奧客！」、「一次活動她明明不在我們VIP名單上卻不請自來，還硬要為難我們工作人員說不可能她是高層XX的朋友。之後直接無視我們硬闖活動，搞得我們部門人仰馬翻。」

Melody被許多網友挖出黑料。翻攝IG@melodykliu

網爆Melody百貨公司打烊前試穿鞋亂扔

另外也有疑似在百貨公司賣鞋專櫃的服務人員指出，Melody逛到百貨公司都快打烊還繼續試穿，「她把櫃上的鞋子像擲筊一樣到處扔，試穿完走人，一雙都沒買。」

但也有網友認為這些抱怨文都沒有證據，「沒證據就是造謠。」、「就是張揚了點，也沒什麼不禮貌的，怎麼大家那麼多的延伸？」其中網友挖出她過去在《康熙來了》中的名言：「我開的是我父母的二手車。」、「他叫我洗馬桶耶康永哥。」



