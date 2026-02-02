Melody遭服務業「集體指控」 奧客行徑全被抖出

藝人Melody（劉恭顯）因其「瘋癲貴婦」的形象深植人心，辭去主持節目《11點熱吵店》後，專注於直播帶貨，業績表現亮眼。然而，近期卻有多名網友在社群平台上爆料，指控她私下對服務業人員態度惡劣，甚至被形容為「服務業殺手」，引發熱議。

藝人Melody （劉恭顯） 。（圖／翻攝自 Melody時尚媽咪臉書 ）

根據《鏡週刊》報導，Melody與王陽明的大堂哥熱戀，辭去《11點熱吵店》主持工作後，專注於陪伴女兒赴美國求學，並偶爾參與品牌活動及實境節目，從社群動態來看，Melody多數時間都在世界各地旅行，然而近期爆出的「服務業殺手」爭議，讓她的螢幕形象與私下行為之間的巨大反差成為網友熱議話題。

據悉，Melody近日從巴黎返回台灣，一名網友在Threads平台上分享與她同班機的經歷，意外引發大量留言，航空與餐飲業的從業人員紛紛現身說法，指控她對服務人員態度傲慢。一名前高級餐廳員工透露，Melody曾在用餐時因服務生點錯菜而大發雷霆，要求對方重複背誦菜單內容，甚至冷言質問：「為什麼不好好記？來，你給我重複一遍！」該名員工回憶，當時自己因壓力大到手發抖，對她的高高在上態度感到相當不滿。

不僅餐廳員工抱怨，咖啡店員工也指出，Melody曾在外帶咖啡時全程臭臉，並不斷催促，儘管等待時間未超過十分鐘，仍表現出極度不耐煩的樣子。百貨業員工則形容她為「災難級客人」，曾在快打烊時於櫃位試穿多雙鞋子，試完後卻將鞋子隨意丟在地上，最後一雙也沒買，留下一片狼藉讓店員收拾。此外，還有人透露，曾前往Melody自創服飾品牌面試，卻被要求負責打掃倉庫，甚至還得幫她的狗擦尿；該名面試者表示，自己當時尚未正式受雇，就被如此使喚，直呼「太可怕了」。目前Melody尚未對相關指控做出任何回應。

