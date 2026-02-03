Melody遭爆「服務業殺手」！試鞋像擲筊亂扔 70歲母也被控奧客

女星Melody日前從巴黎旅遊返台，有網友在Threads分享搭機巧遇她的經驗，卻意外在留言區引爆大批服務業人員的集體控訴。多名自稱曾服務過Melody的網友紛紛現身，指控她私下對服務人員態度強勢且缺乏基本禮貌。

一名曾在高級餐廳任職的網友透露，Melody用餐時若服務生點錯菜，會咄咄逼人地要求對方重複背誦菜單，還質問「為什麼不好好記？來，你給我重複一遍？再講一次」，當時服務到手發抖。咖啡店員工也表示，她外帶咖啡時全程臭臉不斷催促，即便等待時間未超過十分鐘，仍露出極度不耐煩的表情，連一句謝謝也沒說過。

廣告 廣告

百貨業者的爆料同樣引起共鳴。有人目擊Melody在百貨公司快打烊時試穿鞋子，卻將鞋子「像擲筊一樣到處扔」，試穿完畢後一雙也沒買就走了，留下滿地狼藉給店員收拾。另有網友表示「每次上班都在祈禱她今天不會來買東西」，可見她給基層員工帶來的壓力。

航空業者也加入指控行列，表示「幾年前搭飛機坐過她附近，本人確實很漂亮很有氣質，但是對空服員那態度真的是...讓我當場脫粉」。更有人爆料，曾前往Melody自創服飾品牌面試，沒想到面試當天竟被要求打掃倉庫、還得幫她的狗擦尿，讓面試者直呼「太可怕了」。

爭議延燒至Melody的家人。一名網友寫道「他母親對待服務業態度跟他同一個樣，言傳身教的最高境界」。有人回應表示，以前看她直播時，她對媽媽態度也很差，媽媽對Melody有點唯唯諾諾，認為她們家可能教育有點問題。

面對排山倒海的指控，Melody在Instagram限時動態發文回應，表示對於很多爆料感到驚訝，「在我的印象中我不記得曾經發生過這些事。當然每個人都有自己個人感受的立場和權利。所以如果我的個人行為曾經有讓任何人不舒服過，我全然虛心接受也會深深的自我反省」。

她強調身為公眾人物的責任，懇請大家不要網暴、刻意抹黑，希望事件不要持續擴大。其經紀人也回應表示，如果是刻意網暴、抹黑，脫離事實，將保留法律追訴權利。此次爭議讓Melody長年累積的優雅、風趣螢幕形象與私下行為產生極大落差，成為社群熱議焦點。

更多品觀點報導

奧客施展「天殘腳」狂踢購物盤！佳德小編武俠文反擊爆紅

台灣人「1服務」養出一堆奧客？到日韓秒被拒絕

