Melody遭空服、餐飲「集體舉實例」指控奧客 發文道歉：印象中不記得發生過這些事

Melody近日在Threads上被炎上，高達2000多則留言在討論她其實不像電視上一樣，許多空服員、餐飲服務人員都出面爆料她的過往事蹟，被形容為奧客、態度不好。對此，Melody特別對此作出回應。

Melody。（圖／小娛樂／資料照）

Melody發文

今天看到關於我是「奧客」和「服務業殺手」的新聞，自己也非常驚訝。我平時沒有習慣看threads，今天早上特別上去看了。對於很多的爆料我無法一一回應，因為在我的印象中，我不記得曾經發生過這些事。當然每個人都有自己個人感受的立場和權力。所以如果我的個人行為曾經有讓任何人不舒服過，我全然虛心接受也會深深的自我反省。

大家有不喜歡我的權力，但懇請不要網暴，刻意抹黑人。我一直很清楚也很看重自己身為公眾人物的責任，我出面回應是不希望浪費大家（包括媒體朋友們）更多的時間和精力。祝你們這週順心愉快！