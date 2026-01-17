Melody 47歲了...私下真實狀態曝 慶生片「叼菸」遭虧：老菸槍

娛樂中心／蔡佩伶報導

女星Melody（殷悅）曾演出電視劇以及主持節目，亮麗的外型讓觀眾印象深刻，昨（16日）Melody拍影片慶祝47歲生日，沒想到鏡頭前「叼菸」點蠟燭動作，瞬間掀起大眾討論，不少人也幽默戲稱Melody是老菸槍。

從曝光的畫面可以看到，Melody在鏡頭前妝髮完整，並手捧一個蛋糕準備慶生，隨後只見Melody把旁人遞來的蠟燭咬在嘴上，接著再用打火機點燃，網友們見狀也留言表示「太有創意」、「齁！抽菸！」、「老菸槍唷」。

廣告 廣告

Melody過47歲生日。（圖／翻攝自IG）

還有網友大讚Melody整體狀態保養很好，不可能已經47歲了，不過Melody的影片似乎是致敬跟她同天生日的韓星Jennie，Jennie昨（16日）同樣社群分享不少慶生照，而點蠟燭的畫面正是模仿近期網路熱門的生日影片橋段。

Melody過47歲生日。（圖／翻攝自IG）

更多三立新聞網報導

邊荷律要回台灣了！與經紀人私下對話洩母病況 懇求粉絲1件事

馬尾正妹0偽裝現蹤台南老街！一看竟是李雅英 笑認：訂整箱在地零食

玄彬一家生活曝！3歲兒幫孫藝真慶生 下秒催促吹蠟燭...背後原因太爆笑

太驚人！Jennie迎30歲生日...他霸氣砸245萬應援 台灣金主身分曝光

