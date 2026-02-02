Melody26歲早婚以為是真愛！前夫婚後洩「真面目」 她崩潰：我也有這天

娛樂中心／綜合報導

女星Melody（殷悅）近日被爆出是「服務業殺手」，多名網友指她態度傲慢、咄咄逼人，甚至驚恐說「每次上班都祈禱今天別遇到她」，引發話題。Melody於2023年才結束17年婚姻，而一切早有端倪，Melody曾在節目透露，富商吳育奇婚前追求非常勤勞，「讓她以為是真愛」，沒想到婚後老公露出真面目，讓她崩潰：「原來我也有這一天。」

Melody婚前老公追求非常勤勞，走到哪追到哪，「當時讓她以為是真愛」。（圖／翻攝自11點熱吵店YouTube）

Melody曾在節目《11點熱吵店》透露，自己的原生家庭非常恩愛，所以從小就非常渴望有自己的家庭及孩子。她接著表示，婚前老公追求非常勤勞，有次她去泰國渡假沒空約會，先生就追到泰國，後來去美國LA探望雙親，先生也追到美國，「當時讓她以為是真愛」。

不過後來結婚後，雖然覺得已26歲夠成熟了，但自己的脾氣其實還是很任性，覺得自己不需要因為當人家妻子、媳婦就要做任何改變。沒想到某次與老公吵架，她一氣之下拎了行李箱就跑回LA娘家，心想要等老公追回，結果等了2個月老公絲毫沒理她。

Melody婚後吵架拎了行李箱跑回LA娘家，結果等了2個月老公絲毫沒理她。（圖／翻攝自11點熱吵店YouTube）

Melody最後自己摸摸鼻子回到台灣，讓她覺得很窩囊：「原來我也有這一天。」（圖／翻攝自11點熱吵店YouTube）

後來Melody在美國的媽媽看到她就說：「妳要不要回台灣，現在是甚麼狀況？」因此Melody後來就摸摸鼻子跟老公說，自己在美國的稅務已經辦完了，幫自己找一個台階下回台灣，睽違2個月，老公看她回家給她一個大擁抱，然後還問她：「在美國渡假開心嗎？」當作完全沒有這件事。

她回想起這過程不禁覺得自己很窩囊：「原來我也有這一天。」Melody最後強調，早婚有好有壞，前題是女生心理要準備好，婚後個性中「小小的任性」必須收起來。

