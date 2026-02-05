Qualcomm稍早公布2026財年第一季財報，雖然受惠於車用與高階手機需求，單季營收創下123億美元歷史新高，但對於下一季的展望卻因「全球記憶體短缺」因素而顯得保守，導致財測低於華爾街預期，造成盤後股價一度重挫9%。

記憶體變「豬隊友」，Qualcomm執行長喊冤：手機廠缺料不敢叫貨

車用與總營收創新高，但隱憂浮現

根據Qualcomm公布財報數據，2026財年第一季表現其實相當亮眼：

• 總營收：達到創紀錄的123億美元。

• QCT晶片業務：車用電子營收連續兩季突破10億美元大關，顯示Qualcomm在汽車數位座艙與自駕領域的佈局持續發酵。

此外，Qualcomm也宣布完成對Alphawave Semi的收購案，這將有助於加速其擴展至資料中心領域的步伐。

記憶體變貴、變少，手機廠不敢多叫貨

不過，市場恐慌來自於Qualcomm高通對第二季的悲觀預測。Qualcomm預估第二季營收將落在102億至110億美元之間，低於分析師平均預期的111.2億美元；調整後每股盈餘預估為2.45至2.65美元，同樣低於市場預期的2.89美元，因此衝擊Qualcomm後續股價表現。

Qualcomm執行長Cristiano Amon在接受路透新聞採訪時指出，財測未達標的唯一原因就是「記憶體晶片短缺」。Cristiano Amon 表示，「我對公司業務非常滿意——我只希望我們有更多的記憶體」。由於目前記憶體元件供應吃緊且價格飆漲，導致手機品牌廠，尤其是中國廠商，不得不降低庫存水平來應對成本壓力，進而影響了對Qualcomm處理器的拉貨力道。

TECHnalysis Research首席分析師Bob O'Donnell 也指出，就像其他晶片製造商一樣，Qualcomm未來幾季都將受到全球記憶體緊縮的衝擊，對其短期前景造成一定衝擊。

高階手機仍是避風港

儘管大環境逆風，但Cristiano Amon仍強調消費者對於高階 (Premium)與旗艦級 (High-tier) 智慧型手機的需求依然強勁。他分析，由於記憶體成本上升，手機品牌廠會傾向將有限的記憶體資源，優先分配給利潤最高的旗艦機型。而Qualcomm晶片產品主要搭載於這些高價位的Android裝置中，因此相較於中低階市場，更有機會抵禦這波記憶體漲價潮的影響。

分析觀點

這波「記憶體之亂」其實已經醞釀一陣子。隨著AI手機與AI PC對記憶體容量的需求倍增 (例如要跑動裝置端AI模型，記憶體容量往往需要在8-12GB起跳)，加上HBM (高頻寬記憶體)產能排擠標準DRAM的生產，導致供應鏈出現嚴重的供需失衡。

Qualcomm這次的財測示警，其實也反映了整個手機產業在2026上半年面臨的挑戰：「有處理器沒記憶體，或者記憶體太貴買不下手」。

不過，從Qualcomm車用營收連續破10億美元，以及剛完成併購Alphawave Semi來看，凸顯Qualcomm正努力降低對手機業務的單一依賴，轉向多元化 (Diversification)的避險發展。

雖然短期內手機晶片仍是營收主力且會受庫存調整影響，但長期來看，車用與資料中心業務將成為支撐Qualcomm股價的下一根支柱。

