隨著生成式AI從單純的問答進化到複雜的「代理式AI」 (Agentic AI)，開發者對於桌機端的算力與記憶體需求也跟著水漲船高。NVIDIA稍早正式宣布採用最新Blackwell顯示架構的NVIDIA RTX PRO 5000專業繪圖卡，即日起新增72GB記憶體版本，並且正式對外供貨。

記憶體暴增50%！NVIDIA RTX PRO 5000推出72GB版本，Blackwell架構火力全開助攻代理式AI開發

這款新卡主要是為了填補現有48GB版本與更高階產品之間的空缺，讓資料科學家、AI開發者與創意專業人士在面對龐大的LLM (大型語言模型)，或是複雜的3D渲染任務時，不再被記憶體容量給卡住脖子。

解決AI開發的「記憶體焦慮」

為什麼需要72GB？NVIDIA指出，隨著AI發展進入「代理式AI」時代，系統往往需要同時串接多個工具、執行RAG (檢索增強生成) 流程，以及處理多模態的理解任務。意味GPU必須同時在記憶體中暫存多個AI模型、數據源與程式碼格式。

全新的RTX PRO 5000 72GB搭載高速傳輸的GDDR7記憶體，容量相較於原本的48GB版本增加了 50%。這多出來的空間，讓開發者可以在地端工作站直接訓練、微調 (Fine-tune) 或原型設計更大的模型，不需要動不動就將資料上傳到雲端資料中心，進而確保了資料隱私、低延遲與成本效益。

在效能方面，基於Blackwell顯示架構的RTX PRO 5000 72GB可提供高達2142 TOPS的AI運算效能，有效解決多工負載下的瓶頸。

效能實測：生成圖像快3.5倍

根據NVIDIA官方釋出的數據，在生成式AI的標準基準測試中，RTX PRO 5000 72GB的表現相當強悍：

• 圖像生成：效能是前代硬體的3.5倍。

• 文字生成：效能是前代硬體的2倍。

• 3D渲染：在Arnold、Chaos V-Ray、Blender等路徑追蹤引擎，以及D5 Render、Redshift等即時渲染器中，渲染時間縮短了最高4.7倍。

• 工程設計：電腦輔助工程 (CAE) 與產品設計的圖形效能提升超過2倍。

實際應用：從NASA到虛擬製片

目前已有新創公司率先採用這款新卡，工程設計生成式AI軟體商InfinitForm (NVIDIA Inception成員)執行長Michael Bogomolny表示，目前正利用RTX PRO 5000 72GB來優化其CUDA加速軟體，協助Yamaha Motor與NASA等客戶加速產品創新與製造最佳化。

而在影視產業，虛擬製片公司Versatile Media則利用其72GB記憶體容量來處理更複雜的即時渲染場景，其製作中心總經理Eddy Shen 指出：「對於電影級的虛擬製作來說，記憶體容量直接轉化為創作自由」。

上市資訊

NVIDIA RTX PRO 5000 72GB Blackwell GPU即日起透過全球合作夥伴正式發售，包括Ingram Micro、麗臺科技 (Leadtek)、紫光 (Unisplendour) 與 xFusion等廠商，為系統整合商提供打造AI Ready 工作站的全新核心選項。

