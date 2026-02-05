雖然AMD執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 前幾天才在財報會議上表示，由AMD提供運算核心的新款Steam Machine將按計畫於今年初出貨，但Valve官方稍早則是給出一個較為保守的答案。

記憶體漲太兇！Valve證實新款Steam Machine與周邊延後出貨，價格恐將重新調整

受到全球記憶體與儲存元件供應短缺及價格飆漲影響，Valve證實將重新評估新款Steam Machine、Steam Frame頭戴裝置與Steam Controller手把的上市時程，將從原定「2026年第一季」的目標延後，而相關售價也會因應記憶體漲價而有調整。

記憶體變貴、變少，定價策略被打亂

Valve在最新的官方公告中坦言，原本計畫在此時公布具體的發售日期與價格，但自去年11月發表以來，記憶體與儲存元件的短缺情況「急速惡化」。由於這些關鍵零組件的供應受限且價格不斷攀升，迫使團隊必須重新計算成本，並調整出貨時間表。

儘管如此，Valve強調「三款產品在2026年上半年出貨」的目標並未改變 ，但為了能給出消費者一個確切且有信心的承諾，目前需要更多時間來敲定最終方案。

AI伺服器搶料，玩家遭殃

在去年11月的硬體預覽中，Valve對價格一直語帶保留。當時的目標是將Steam Machine定位在「入門級PC」價位、Steam Frame將低於前代Index的999美元定價，而新款控制器則會與市面高階手把競爭。

不過，隨著AI伺服器需求大爆發，記憶體大廠紛紛將產能轉向高利潤的伺服器記憶體，導致消費級記憶體價格在2026年初翻了三到四倍。這讓Valve難以在維持競爭力的同時，守住原本預期的價格區間。

