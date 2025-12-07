MEOVV成員Anna手上是它 Chloé迷你鎖頭包萌翻

（左起）Melody、MEOVV成員Anna、陳綺貞以不同的服裝搭配詮釋Paddington鎖頭包。（合成照片）

總聽人說時尚的風水輪流轉，果不其然，20年前Chloé最夯的Paddington鎖頭包在本季大勢歸來成為最數矚目的焦點，包括韓國女團MEOVV成員Anna、文青女神陳綺貞與品味著稱的時尚女星Melody，都做出各自的闡釋雨穿搭示範。

身為Chloé品牌大使，Anna現身機場時，鬆軟的長版火鶴毛衣、手上搭配迷你鎖頭包，並以過膝長靴為甜美增添帥氣感，將冬日時髦的溫柔力度完美展現。台灣的陳綺貞不是時尚常客，但她這回將Kick棕色球鞋與野馬棕鎖頭包搭配，呈現混血運動鞋與經典包款的浪漫碰撞，呼應了鎖頭包那份慵懶、鬆弛卻極具存在感的輪廓。

ANNA同款的Chloé Paddington黑色迷你鎖頭包。NT$78,700（翻攝自MK Sports）

Melody不愧是資深時尚迷，她以狗仔視角定格街拍瞬間，致敬Paddington受鎂光燈熱切追捧的經典意象，也為包款注入明星般的聚光能量。她選用紅棕色鎖頭包，在駝色大衣與丹寧長褲陪襯下，更為顯眼。

Melody同款的Chloé Paddington紅棕色鎖頭包。NT$89,900（Chloé提供）

鎖頭包也於近日登上LYST 2025年度時尚報告Sac-Du-Désir（Bag of Desire）榜單，成為時下最炙手可熱的話題IT Bag。Paddington以更精緻的迷你比例注入輕快與靈動，特別色調則讓可愛度更升級；如果預算有限，又不想與鎖頭擦肩而過，將經典鎖頭、皮革與鉚釘濃縮於一的 Paddington鎖頭皮夾，會是讓你沒有遺憾的時髦選擇，小資女務必筆記啊！

陳綺貞同款的Chloé Paddington野馬棕鎖頭包。NT$89,900（Chloé提供）

Paddington粉色迷你鎖頭包。NT$78,700（Chloé提供）

Paddington灰色迷你鎖頭包。NT$78,700（Chloé提供）

Paddington黑色鎖頭短夾。NT$21,800（Chloé提供）

Paddington棕色鎖頭卡夾。NT$14,400（Chloé提供）

