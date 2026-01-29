Mercusys 推出 MC230、MC510 高 CP 值居家攝影機 千元內補齊室內外安全守護

近年出國旅遊與返鄉活動頻繁，不少家庭在規劃行程時，開始同時思考離家期間的居家安全。宅配包裹無人簽收、寵物獨自在家，或長輩與孩子的日常動態，都是外出時最常掛念的狀況，也讓居家攝影機逐漸成為實用的生活裝置之一。

不過，市面上具備 AI 偵測、旋轉視角與夜視功能的攝影機，價格往往偏高，對部分使用者而言仍有門檻。水星網路 Mercusys 看準這樣的需求，推出 MC230 室內 AI 智慧旋轉式 Wi-Fi 攝影機，以及 MC510 戶外全彩旋轉式 Wi-Fi 攝影機，兩款產品建議售價皆落在新台幣 1,000 元以內，主打以親民價格提供完整的居家守護功能。

MC230 為室內使用設計，採用 3K 解析度、約 500 萬像素鏡頭，支援最高 13.5× 變焦，使用者可透過 Mercusys App 放大畫面，查看室內細節。攝影機支援水平與垂直旋轉，能進行 360° 視角巡航，並可設定多個巡邏點，讓畫面自動切換。AI 偵測功能可辨識人物、寵物與車輛，也能偵測嬰兒哭聲或玻璃破裂等異常聲響，透過即時訊息提醒使用者。雙向語音功能則讓人在外也能與家中成員互動，同時也可設定隱私區域，避免拍攝特定空間。

針對戶外環境，MC510 提供 2K QHD 畫質與 360° 視角，適合安裝於大門、庭院、車庫或透天騎樓等位置。其 AI 人物與移動偵測功能，能降低光線變化或落葉等因素造成的誤判，僅在偵測到實際活動時發送通知。夜間拍攝則支援全彩夜視，即使在低光源環境下仍可清楚辨識畫面內容。考量長時間戶外使用，MC510 具備 IP65 防水防塵等級，並支援壁掛、桿式與吸頂等多種安裝方式。影片儲存方面，除了雲端服務，也可使用最高 512 GB 的 microSD 卡進行裝置端儲存。

從使用情境來看，MC230 較適合用於室內空間，協助家庭掌握日常狀況；MC510 則著重門口與戶外環境，記錄人員進出與包裹動態。兩款攝影機皆可在同一個中文 App 中管理，設定流程相對簡單，對初次接觸居家監控設備的使用者較為友善。

隨著居家安全設備逐漸走向生活化，Mercusys 以價格與功能取得平衡，提供室內與戶外各自對應的產品選擇。對於希望以較低預算建立基本居家守護系統的家庭而言，這類定位也反映出市場正朝向更實用、貼近日常需求的方向發展。

