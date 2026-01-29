Mercusys 推出 MC230、MC510 高 CP 值居家攝影機 千元內補齊室內外安全守護
近年出國旅遊與返鄉活動頻繁，不少家庭在規劃行程時，開始同時思考離家期間的居家安全。宅配包裹無人簽收、寵物獨自在家，或長輩與孩子的日常動態，都是外出時最常掛念的狀況，也讓居家攝影機逐漸成為實用的生活裝置之一。
不過，市面上具備 AI 偵測、旋轉視角與夜視功能的攝影機，價格往往偏高，對部分使用者而言仍有門檻。水星網路 Mercusys 看準這樣的需求，推出 MC230 室內 AI 智慧旋轉式 Wi-Fi 攝影機，以及 MC510 戶外全彩旋轉式 Wi-Fi 攝影機，兩款產品建議售價皆落在新台幣 1,000 元以內，主打以親民價格提供完整的居家守護功能。
MC230 為室內使用設計，採用 3K 解析度、約 500 萬像素鏡頭，支援最高 13.5× 變焦，使用者可透過 Mercusys App 放大畫面，查看室內細節。攝影機支援水平與垂直旋轉，能進行 360° 視角巡航，並可設定多個巡邏點，讓畫面自動切換。AI 偵測功能可辨識人物、寵物與車輛，也能偵測嬰兒哭聲或玻璃破裂等異常聲響，透過即時訊息提醒使用者。雙向語音功能則讓人在外也能與家中成員互動，同時也可設定隱私區域，避免拍攝特定空間。
針對戶外環境，MC510 提供 2K QHD 畫質與 360° 視角，適合安裝於大門、庭院、車庫或透天騎樓等位置。其 AI 人物與移動偵測功能，能降低光線變化或落葉等因素造成的誤判，僅在偵測到實際活動時發送通知。夜間拍攝則支援全彩夜視，即使在低光源環境下仍可清楚辨識畫面內容。考量長時間戶外使用，MC510 具備 IP65 防水防塵等級，並支援壁掛、桿式與吸頂等多種安裝方式。影片儲存方面，除了雲端服務，也可使用最高 512 GB 的 microSD 卡進行裝置端儲存。
從使用情境來看，MC230 較適合用於室內空間，協助家庭掌握日常狀況；MC510 則著重門口與戶外環境，記錄人員進出與包裹動態。兩款攝影機皆可在同一個中文 App 中管理，設定流程相對簡單，對初次接觸居家監控設備的使用者較為友善。
隨著居家安全設備逐漸走向生活化，Mercusys 以價格與功能取得平衡，提供室內與戶外各自對應的產品選擇。對於希望以較低預算建立基本居家守護系統的家庭而言，這類定位也反映出市場正朝向更實用、貼近日常需求的方向發展。
其他人也在看
YouTube又出新招！「1實用功能」恐要收費 免費仔哭了
不少民眾喜愛觀看YouTube，台灣用戶平均每天電視觀看時數長達3小時，且影音加上直播的觀看總時數年增10%，對YouTube內容可持續觀看的認同度高。近期有消息傳出，YouTube又有新招數，測試把「播放速度」納入付費功能，成為Premium訂閱用戶才能有的專屬服務。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9則留言
手機防摔測試大翻車！女店員鬆手下秒「螢幕裂開」 尷尬畫面曝光
完了！中國一間小米專賣店的員工，日前給顧客展示「手機防摔功能」，螢幕朝下、從胸口處鬆手，讓手機往下墜，沒想到螢幕真的裂了，場面頓時陷入尷尬、沉默。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 9則留言
蘋果低調出手 為iPhone 5s、iPhone 6推送更新續命
【記者趙筱文／台北報導】蘋果近期針對新款裝置推出iOS 26.2.1與iPadOS 26.2.1更新之際，也悄悄為多款「超資深」裝置送上驚喜續命包。包括推出已13年的iPhone 5s、12年的iPhone 6與iPhone 6 Plus，以及初代iPad Air、iPad mini 2／mini 3與第六代iPod touch，皆獲得iOS 12.5.8、iPadOS 12.5.8更新。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
免費時代終結？LINE Premium每月165元登台 5大升級功能首波曝光
[Newtalk新聞] 社群平台「全免費」時代恐將終結，用戶未來想享有完整功能得掏腰包。繼Meta傳出測試付費方案後，LINE確定將於2026年上半年在台推出「LINE Premium」，每月收費165元。台灣為全球第三個上線市場，官方強調基礎功能免費，付費則能解決跨系統備份痛點並享有加值服務，這也意味著社群經營正轉向「核心免費、進階付費」模式。 目前全球的社群訂閱制，如Snapchat 付費訂閱戶已突破1600萬人，因此顯現出社群變現模式並非不可行，至於LINE與Meta能否在台灣成功複製此模式，仍待市場考驗。而針對用戶最在意的功能限制，LINE Premium首波釋出5大升級亮點，希望以實用性來吸引用戶買單： 1.雲端備份打破系統高牆：過往跨系統換機最頭痛的資料轉移問題有解。訂閱戶享有100GB雲端空間，可自動備份文字、照片、影片、檔案及語音訊息，且支援iOS與Android雙系統間的無痛匯入，徹底解決檔案過期與跨系統遺失的焦慮。2.相簿不再只存照片：功能大躍進，開放用戶直接將聊天室影片存入相簿，並支援原始畫質照片上傳。每位會員可在相簿存放100支影片(單支上限5分鐘或200MB)新頭殼 ・ 1 天前 ・ 17則留言
2025最常被盜密碼排名曝！這「連續6數字」連霸
生活中心／李明融報導現今科技發展蓬勃下，智慧型手機使用的App往往都需要帳號密碼進行登入動作，不過根據資安公司Specops Software近期發表報告，針對2025年全球約60億筆外洩密碼進行分析後指出，「123456」登上最常被盜用的密碼冠軍，且「連續數字密碼」使用度高度普遍，顯示使用者多年來幾乎沒有改善設定習慣。民視 ・ 1 天前 ・ 2則留言
平價版Gemini來了！ Google AI Plus方案月付260元享6大功能
Google今日（1/28）宣布，即日起在台灣等35個國家地區正式推出 Google AI Plus，讓大家能以更實惠的價格，輕鬆享受 Google AI 帶來的便利。台灣用戶僅需月付260元，即可使用主要功能包括 Gemini 應用中的 Gemini 3 Pro 和 Nano Banana Pro、Flow 中的 AI 電影製作工具、NotebookLM 中的研究和寫作輔助功能等。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
五福旅行社遭駭 「23GB資料外洩」已報案
五福旅行社驚傳遭駭客入侵，包括旅客的個資、訂票紀錄、護照、聯絡電話等多達23GB的資料都外洩。對此五福旅行社今（27）日證實此事，表示公司資安監控系統近日偵測到異常攻擊，第一時間啟動防禦機制並全面盤查台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Gmail與網銀恐遭駭！1.49億筆帳密裸奔 專家點名「這幾款」App快改密碼
[Newtalk新聞] 你的網銀和Gmail帳號安全嗎？資安專家Jeremiah Fowler揭露驚人消息，一個高達1.49億筆帳密的資料庫在網路上「裸奔」，完全無加密任人看。受害名單不僅包含Facebook、Netflix等熱門App，連高度敏感的網路銀行都名列其中。專家急籲，民眾應立刻檢查手機內的「這幾款」應用程式設定，並修改密碼自保。 根據外媒指出，這個被發現的資料庫容量約96GB，內容包山包海。從社群軟體Facebook、Instagram、TikTok、X，到影音串流平台Netflix、Disney 、HBO Max，甚至交友軟體與網路銀行帳戶都在外洩範圍。專家分析，這類資料庫多半存放在雲端，卻未設防護，導致任何人只要取得連結，就能輕易存取全球數百萬人的私密登入憑證。 進一步檢視數據發現，Gmail是用戶受害重災區，外流筆數高達4800萬筆，而蘋果與社群巨頭的資料量也相當驚人。更嚴重的是，清單中竟夾雜大量各國政府單位的「.gov」公務網域憑證，顯示這場資安風暴已不只涉及個人隱私，更對國家公共安全構成潛在威脅，惡意程式竊取資料已成全球性棘手難題。 針對這起事件，Google指出新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言
斯塔默訪中前夕遭爆料! 中國「鹽颱風」行動駭入唐寧街高官手機長達4年
[Newtalk新聞] 在英國首相斯塔默前往中國進行一次成敗攸關的訪問之際，英國《電訊報》和《泰晤士報》近日報導，與中國有關聯的駭客從 2021 年至 2024 年間秘密入侵英國唐寧街多位高級官員及其助手的手機，竊取私人通話、短信、即時訊息及位置資料。受影響的目標包括前首相強森、特拉斯，以及蘇納克的親信。入侵行動可能仍在持續進行中。 這項名為「鹽颱風」（Salt Typhoon）的駭客行動，被認為是中國全球間諜計畫的一部分，先前亦曾針對美國及其他盟國的通訊與情報系統發動攻擊。英國情報人士指出，駭客行動已深入唐寧街核心，不僅能獲取高層私人資訊，也可能影響政府決策與政策制定。 報導指出，英國政府允許華為與中興的通訊設備進入國內市場，為中國駭客提供了監控通道，使其能長期取得英國高官及公民通訊內容。據稱，強生、特拉斯和蘇納克的手機通訊可能被監控超過 4 年。 中共駐倫敦「超級大使館」項目設計圖顯示，建築群地底將興建多達208個隱蔽房間，其中部分密室距離承載英國核心金融數據的光纖電纜僅約一公尺。 圖：翻攝自 X Politics UK 以色列情報單位摩薩德在發現異常後，多次向英國軍情五處（MI5新頭殼 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
對發票注意！網購中獎要輸入信用卡資訊？小心是詐騙
對發票注意！網購中獎要輸入信用卡資訊？小心是詐騙EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
怕個資外洩？Apple手機「內建隱私防護功能」一覽
現代人人手一支手機，裡面儲存大量個資、帳戶、照片，該如何防護手機的隱私安全？對此，蘋果(Apple)官方分享十款iPhone內建隱私保護功能,協助用戶在網路時代守護個人資訊安全。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
免費仔要哭了？ YouTube擬將倍速播放改為付費專屬功能
根據《Android Authority》與多家外媒報導，本次測試經由多名Reddit使用者揭露，部分用戶表示，其帳號仍能照常調整播放速度至0.75倍、1.25倍、1.5倍與2倍等級，但另一部分用戶則發現該功能已被標示為「Premium專屬」，需付費訂閱方能使用。有趣的是，即使在同一裝置上以不同...CTWANT ・ 1 天前 ・ 10則留言
hololive佩克拉新電腦5090+9950X3D！還有RAM 128GB要價百萬日圓
hololive JP 組三期生 VTuber 兔田佩克拉（兎田ぺこら）最近在直播中公開了她新買的遊戲電腦規格，奢華的搭配讓聊天室眾多野兔（粉絲）全嚇傻，經過計算在當地約要價 150 萬日圓（約新台幣 30.5 萬元）左右。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 8則留言
YouTube出新招！加速看恐要付費才有 網友都怒了
相信不少朋友在瀏覽YouTube時，習慣開啟加速播放功能，如此一來可以避免影片過於冗長而浪費寶貴的時間。最近有消息指出，YouTube可能又有新的招數來增加Premium會員人數？有國外的網友爆料，YouTube近期正在悄悄地進行一項功能調整測試，那就是將原本所有使用者都可以自由使用的「播放速度調整」功能，變更為Premium訂閱用戶才能享有的專屬服務。這個消息一經傳出，立即引發了廣大使用者的強烈反彈與高度關注。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
App Store、Google Play「AI 脫衣」App 泛濫！累計下載逾 7 億次，蘋果、Google 已移除部分但仍未「清場」
非營利監察組織 Tech Transparency Project 調查指蘋果 App Store 與 Google Play 商店仍上架大量「AI 脫衣」Deepfake App，可將女性照片變成非自願裸露或比基尼影像，累計下載逾 7 億次並帶來逾 1.17 億美元收入。蘋果指已移除 28 款並警告開發者，Google 亦表示已暫停及下架部分 App，惟爭議仍延伸至 Grok 及 X 相關事件。Yahoo Tech ・ 1 天前 ・ 發表留言
小米、拚多多、寧德時代都被列入 德州擴大中資科技產品禁用清單
為了防範敵對外國勢力滲透並確保州政府資訊安全，美國德州州長艾波特（Greg Abbott）於1月26日（當地時間）正式宣布，擴大德州政府公務設備禁用之科技產品清單。本次更新針對與中國及其共產黨政府（CCP）有關聯的硬體、軟體及人工智慧（AI）平台進行了大幅度的限制，以期構築更嚴密的資安防線。這項禁令是在艾波特與「德州網路司令部」（Texas Cyber Co......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 1則留言
vivo X200T發表 蔡司三鏡頭、天璣9400+規格一次到位
【記者趙筱文／台北報導】vivo X200系列還沒畫下句點。vivo在印度市場發表全新成員vivo X200T，主打「價格更親民、規格仍然旗艦級」，從蔡司三鏡頭、金屬機身到大電池與快充一次到位，鎖定想要高階體驗、但不想直上頂規價位的用戶。壹蘋新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
免費仔注意！YouTube擬把「倍速播放」改為付費專屬
近日傳出YouTube正進行一項功能調整測試，部分使用者發現影片播放速度控制選項疑似被列為YouTube Premium專屬功能。有用戶回報，平台出現差異化待遇，顯示YouTube透過A、B版測試評估將播放速度納入付費牆的可行性，此舉已在外界引發討論。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
去年逾60億組密碼外洩！資安公司列5大最常被盜組合
資安公司Specops Software發布的《2026年密碼外洩報告》顯示，2025年全球有超過60億組密碼遭到外洩。報告分析指出，被盜密碼當中以「123456」最為常見，其次依序為「123456789」、「12345678」、「admin」與「Password」，反映出使用者仍普遍採用簡單連續數字或常見字詞作為密碼。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
研調：人型機器人邁向商用化 固態電池將成主流
（中央社記者潘智義台北28日電）研調機構集邦科技最新固態電池調查指出，人型機器人發展於2026年來到商用化的關鍵點，作為能量補給的電池更加受重視。儘管目前人型機器人主要搭載液態鋰電池，但未來對長續航、高負荷工作的要求增加，或將促使具高能量密度的固態鋰電池接棒，成為主流方案。中央社 ・ 16 小時前 ・ 發表留言