Mercusys 推出 Wi-Fi 7 路由器與居家防護攝影機優惠 618 檔期主打高速連線與居家安全

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暑假即將到來，不少人開始規劃旅遊行程，也有人選擇待在家中追劇或玩遊戲。無論是在家娛樂還是外出旅行，穩定的網路連線與居家安全逐漸成為日常生活的重要需求。水星網路 Mercusys 針對這類使用情境，在 618 檔期推出 Wi-Fi 7 路由器與居家防護攝影機優惠方案，鎖定不同族群的使用需求，提供相對親民的升級選擇。

隨著 Wi-Fi 7 技術逐漸普及，過去被認為價格較高的網通設備開始出現更多入門選項。Mercusys 在此次活動中主打操作簡單與價格門檻降低，讓一般使用者在不需複雜設定的情況下，也能提升家中網路品質。從全屋覆蓋的 Mesh 路由器，到可透過手機即時查看畫面的居家攝影機，產品線涵蓋娛樂與安全兩大面向。

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在路由器產品方面，Mercusys 推出 Halo H47BE 與 Halo H37BE 等 Wi-Fi 7 Mesh 系統，主打多裝置同時連線下仍能維持穩定傳輸。這類產品設計主要因應家庭中多人同時使用網路的情境，例如同時觀看 4K 影音、進行線上遊戲或遠端工作等，減少延遲與卡頓的情況。

針對空間較小或預算有限的族群，Mercusys 也推出 MR47BE 三頻 Wi-Fi 7 路由器，定位為首次升級 Wi-Fi 7 的入門選擇。相較於高階機種，這類產品在價格與效能之間取得平衡，讓租屋族或小家庭也能負擔新一代無線網路技術。

除了網路設備，居家防護也是暑假期間常被關注的議題。Mercusys 推出 MC230 室內旋轉攝影機，支援遠端操作與影像查看，使用者可透過手機隨時掌握家中狀況，適用於照看長輩或寵物等情境。

在戶外監控方面，MC510 攝影機則提供較大範圍的監看能力，並支援夜間影像功能，適合安裝於門口或車庫等空間。透過室內外設備搭配，形成較完整的居家安全監控配置，也反映近年消費者對安全與便利性的雙重需求。

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