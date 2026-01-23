由David Ellison領軍的派拉蒙天舞集團 (Paramount Skydance)，顯然還沒打算放棄吞下華納兄弟探索 (Warner Bros. Discovery, WBD)的野心。該公司於週四宣布，將其針對華納兄弟探索的全現金收購要約期限延長至2026年2月20日。

併購大戰延長賽！派拉蒙延後華納兄弟探索收購期限，1084億美元現金對決Netflix分拆方案

這場「敵意併購」原本期限於1月21日到期，但面對Netflix端出的競爭方案，以及正在進行的法律訴訟，派拉蒙天舞集團選擇延長戰線，試圖說服股東接受其高達1084億美元的收購報價。

Netflix想「去蕪存菁」，派拉蒙則要「整碗端走」

這場併購案最有趣的地方在於兩家競標者的策略截然不同。

廣告 廣告

Netflix在2025年12月提出價值827億美元的收購協議。雖然金額較低，但Netflix的計畫是「拆分收購」。如果成交，Netflix將獲得華納兄弟探索旗下的精華資產，包括華納兄弟電影製片廠 (Warner Bros. film studios)、新線影業 (New Line Cinema)、HBO與HBO Max，以及主題樂園與遊戲工作室，另外也包含部分有線頻道 (如TNT)。

至於華納兄弟探索手中原本屬於探索 (Discovery)體系的實境節目資產，以及新聞部門 (統稱為「Global Networks」)，則不在Netflix的收購範圍內。

相對地，派拉蒙則是在Netflix提案後幾天，提出高達1084億美元的全現金報價，目標是收購「整個」華納兄弟探索體系。

銀彈攻勢 vs. 壟斷疑慮

為了增加勝算，派拉蒙天舞集團不僅延長其要約期限，更在1月對華納兄弟探索提起訴訟，指控華納兄弟探索董事會沒有充分說明為何傾向接受報價較低的Netflix方案。

派拉蒙的論點在於：

• 錢比較多：全現金收購對股東更有利。

• 監管更容易過關：Netflix在串流市場已具統治地位，若再吃下HBO與華納片廠，恐面臨巨大的反壟斷阻力，反觀派拉蒙收購華納兄弟探索則不會進一步構成市場壟斷問題。

然而，華納兄弟探索方面則反擊，認為派拉蒙的交易資金來源「不足」，對於該公司是否真能完成交易感到不確定。

Ellison家族的野心與政治角力

David Ellison先前在父親Larry Ellison (甲骨文創辦人)的財力支持下，成功將天舞集團與派拉蒙影業合併。當時為了獲得FCC (美國聯邦通訊委員會)批准，他曾承諾將指派一名監察員確保CBS News呈現「多樣化觀點」，並且保證合併後的公司不會設立DEI (多元、公平與共融)計畫，這些舉措被視為是對川普政府的示好。

雖然合併派拉蒙影業順利過關，但這次想吞下體量更龐大的華納兄弟探索，顯然比Ellison家族預期更加艱難。

分析觀點

華納兄弟探索傾向Netflix的收購方案，其實不難理解。華納兄弟探索目前最頭痛的就是傳統電視資產 (有線電視廣告收入下滑)形成拖累局面。Netflix的提案等於是幫華納兄弟探索進行了一次「外科手術」，將最有價值的IP (哈利波特、DC、HBO劇集)保留，而爛攤子 (傳統頻道)則不必併入Netflix財報，並且能補強Netflix電影庫存與頂級IP豐富性。

反觀派拉蒙天舞集團提出收購方案雖然錢多，但這意味著兩家傳統媒體 (派拉蒙 + 華納兄弟探索)的合併，將會誕生一個擁有無數傳統電視頻道、兩個新聞網 (CBS + CNN)的巨獸，這樣的合併究竟是強強聯手，還是兩個溺水的人抱在一起？這恐怕是華納兄弟探索董事會最擔心的問題。

但從監管角度來看，派拉蒙的說法沒錯。讓Netflix買下HBO，基本上就宣告了串流大戰的終結，監管機構絕對會拿放大鏡檢視。

更多Mashdigi.com報導：

樂高馬年活動來了！「新春賽馬場」闖關遊戲進駐台北信義區，2026馬年限定積木與新品搶先看

Zoom邁向「AI優先」工作平台，AI Companion 3.0導入代理式 AI、還能用數位分身幫你說多國語言

聚焦「Vibe Coding」開發體驗，Google Gemini 3如何降低程式編碼門檻？