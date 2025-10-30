Merrell × Gramicci戶外龍頭首度聯名 重新定義戶外探索與日常風格

記者李鴻典／台北報導

美國戶外鞋履品牌 Merrell 與源自加州的戶外服飾品牌 Gramicci 首度合作，推出聯名鞋款 Moab 2 Siren x Gramicci，融合經典登山DNA與都市時尚的外型，以全新的設計重新詮釋戶外探索精神，兼具機能性能與日常穿搭的時尚感。Moab 2 Siren x Gramicci聯名款全球同步上市，並於全台指定MERRELL百貨專櫃、Merrell.com.tw官網和Gramicci通路販售。

Merrell與Gramicci首度合作，推出聯名鞋款Moab 2 Siren x Gramicci。（圖／品牌業者提供）

1981年創立於美國東部的 Merrell，以專業登山鞋款聞名於世，Moab鞋款更被譽為「登山鞋之母」（Mother of All Boots），象徵頂級舒適與穩定性能。誕生於1982年的 Gramicci，創立於加州，以攀岩運動為靈感，憑藉創新的結構剪裁與自由伸展的設計理念，成為戶外與城市生活之間的風格橋樑。如今品牌已成為全球戶外潮流文化的代表。

全新聯名款 Moab 2 Siren x Gramicci 以 Merrell 經典 Moab為基礎，結合Siren Web網織帶，打造出既堅固又具透氣性的鞋面。靈感源自 「自由活動」的設計理念，採用Siren網織帶結構整合鞋帶系統，讓整體貼合度與穩定性更佳，同時保持極高的彈性與透氣性。鞋面同時結合麂皮皮革、透氣網布與 Lycra 彈性內裡，在維持支撐力的同時增添柔軟彈性與舒適度，打造出兼具機能與風格的全新外型，帶來更靈活的腳感。

Moab 2 Siren x Gramicci 以 Merrell 經典 Moab為基礎，結合Siren Web網織帶，打造出既堅固又具透氣性的鞋面。（圖／品牌業者提供）

鞋款採用高抓地力 Vibram TC5+ 大底與輕量 EVA 中底，並搭載 Air Cushion 避震科技與尼龍足弓支撐片，在各種地形上都能提供穩定的支撐與舒適感。兩款配色—沈穩大地咖啡色與明亮檸檬黃綠—分別象徵戶外自然與城市活力，呼應雙品牌對自由探索的詮釋。聯名鞋款也落實永續行動，鞋帶、網布與鞋墊皆採用 100% 回收再生材質，中底含 50% 再生 EVA，展現品牌對環保的承諾。金屬鞋眼、橡膠鞋頭與厚實鞋領則延續Moab 系列一貫的耐用工藝，確保在戶外活動中依然穩固可靠。

兩款配色—沈穩大地咖啡色與明亮檸檬黃綠—分別象徵戶外自然與城市活力。（圖／品牌業者提供）

這雙兼具戶外性能與街頭風格的聯名鞋款，完美回應近年盛行的gorpcore勢——以戶外裝備為靈感的時尚風潮。無論是登山、城市漫步或日常通勤，Moab 2 Siren x Gramicci都能輕鬆駕馭。Merrell台灣總代理展業國際總經理王婷表示：「這雙鞋兼具外觀與實用性，不只在山林間表現出色，也能融入日常穿著場景。Moab 2 Siren不只是登山鞋，更是都市探索者的日常夥伴。」

Moab 2 Siren不只是登山鞋，更是都市探索者的日常夥伴。（圖／品牌業者提供）

近期在Threads上「J人旅行打包法」成為熱門話題，從貼紙分類、服裝日程到「一袋一日」的收納方式引起大量旅人與社群使用者轉發討論。這股「秩序式打包」風潮，也意外帶動收納產品關注度上升，其中備受關注的產品之一，正是來自韓國的旅用品牌Travel Gear × citiesocial 壓縮收納袋。

收納神器Travel Gear × citiesocial壓縮收納袋。（圖／品牌提供）。（圖／品牌業者提供）

以高密度牛津防水面料與雙層壓縮結構打造，可同時收納乾濕衣物並節省空間，兼具輕量、耐用與結構穩定等特性。也因應不同旅遊型態推出多種尺寸，並以低飽和色調推出聯名限定色乾燥玫瑰粉」與「莫蘭迪藍」，滿足從短程旅行到長期出差的多樣使用需求。Travel Gear × citiesocial 壓縮收納袋，於citiesocial官網獨家販售。

品牌同步推出與citiesocial聯名獨家色「乾燥玫瑰粉」。（圖／品牌業者提供）

時序邁入秋冬，STEVE MADDEN本季以2025年度流行代表色「摩卡慕斯」為靈感，精選各式潮流鞋款推出全新「摩卡甜心Mocha Charm」系列，以摩卡般「甜中帶苦」的調性演繹甜酷復古風格。新品以柔和棕色系為主調，從率性長靴到豹紋平底鞋、毛絨瑪莉珍鞋等多款話題鞋履登場，一秒穿出秋冬氛圍感。此外，迎接年度最大購物盛會雙11購物節，STEVE MADDEN自10/31起祭出多重好康優惠，包含精選美鞋均一價711元起、滿額好禮四重送，更於11/10加碼全館一日限時84折，讓女孩們用最划算的價格入手秋冬必收鞋款，在年底派對甜酷登場！

STEVE MADDEN推出全新「摩卡甜心Mocha Charm」系列。（圖／品牌業者提供）

台灣戶外機能品牌 Hilltop 山頂鳥首度推出經過第三方認證的「碳足跡服飾」，正式將永續理念導入機能服飾設計，以行動回應氣候變遷與溫室效應。此次推出的男女款外套，各有經典黑色與男款綠、女款紫兩款新色，未來，山頂鳥也將持續推出更多兼具機能與永續理念的服飾，讓戶外愛好者在親近自然的同時，也能以行動守護地球。

男女款外套，各有經典黑色與男款綠、女款紫兩款新色。（圖／品牌業者提供）

日本知名連鎖藥妝品牌 「大國藥妝」 宣布，將於 2025年11月8日至11月13日 於「大國藥妝官方全球旗艦店」推出歷年最大規模的雙十一購物優惠活動。本次活動以「實惠購物・日系直送・會員專屬回饋」為主軸，透過多階段優惠與獨家回饋方案，讓台灣消費者不出國即可輕鬆選購日本正宗藥妝與保健品。

11/1–11/30免國際運費優惠。（圖／品牌業者提供）

活動期間內，全館多款人氣商品將祭出 最低51% OFF 優惠，並於雙十一當日限時發放總額最高 ¥6,666 的折價券組合（¥3,333＋¥2,222＋¥1,111），同步推出「整單免單」抽獎與多項會員回饋活動。此外，大國藥妝亦將推出「TIME SALE MAX 45% OFF」限時快閃特賣。

美商Coupang酷澎「火箭跨境」迎來在台服務3週年，慶祝活動同步於「Coupang酷澎雙11狂購祭」展開，來自美國、韓國、日本及香港的百款熱銷夯品最低3折起。11月1日與7日中午12點及晚間8點，更有限時限量半價快閃，美國男女保健品、營養補充品與滋潤修護晚霜超值登場！

Coupang酷澎火箭跨境服務登台3年，美日韓港多款商品雙11狂購祭齊享優惠。（圖／品牌業者提供）

出國必買的日韓風味零食與泡麵，也能在火箭跨境輕鬆入手！像是口感細緻、香氣濃郁的「YokuMoku 雪茄蛋捲30包入」，雙11特惠價僅690元、相當於市價7折；「Maruchan日式醬炒麵12入」平均一碗不到40元；韓國人氣品牌Ottogi韓式芝麻油約153元升級大容量500ml，超值入手不必再比價。

