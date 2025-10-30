Merrell × Gramicci戶外龍頭首度聯名 重新定義戶外探索與日常風格
記者李鴻典／台北報導
美國戶外鞋履品牌 Merrell 與源自加州的戶外服飾品牌 Gramicci 首度合作，推出聯名鞋款 Moab 2 Siren x Gramicci，融合經典登山DNA與都市時尚的外型，以全新的設計重新詮釋戶外探索精神，兼具機能性能與日常穿搭的時尚感。Moab 2 Siren x Gramicci聯名款全球同步上市，並於全台指定MERRELL百貨專櫃、Merrell.com.tw官網和Gramicci通路販售。
1981年創立於美國東部的 Merrell，以專業登山鞋款聞名於世，Moab鞋款更被譽為「登山鞋之母」（Mother of All Boots），象徵頂級舒適與穩定性能。誕生於1982年的 Gramicci，創立於加州，以攀岩運動為靈感，憑藉創新的結構剪裁與自由伸展的設計理念，成為戶外與城市生活之間的風格橋樑。如今品牌已成為全球戶外潮流文化的代表。
全新聯名款 Moab 2 Siren x Gramicci 以 Merrell 經典 Moab為基礎，結合Siren Web網織帶，打造出既堅固又具透氣性的鞋面。靈感源自 「自由活動」的設計理念，採用Siren網織帶結構整合鞋帶系統，讓整體貼合度與穩定性更佳，同時保持極高的彈性與透氣性。鞋面同時結合麂皮皮革、透氣網布與 Lycra 彈性內裡，在維持支撐力的同時增添柔軟彈性與舒適度，打造出兼具機能與風格的全新外型，帶來更靈活的腳感。
鞋款採用高抓地力 Vibram TC5+ 大底與輕量 EVA 中底，並搭載 Air Cushion 避震科技與尼龍足弓支撐片，在各種地形上都能提供穩定的支撐與舒適感。兩款配色—沈穩大地咖啡色與明亮檸檬黃綠—分別象徵戶外自然與城市活力，呼應雙品牌對自由探索的詮釋。聯名鞋款也落實永續行動，鞋帶、網布與鞋墊皆採用 100% 回收再生材質，中底含 50% 再生 EVA，展現品牌對環保的承諾。金屬鞋眼、橡膠鞋頭與厚實鞋領則延續Moab 系列一貫的耐用工藝，確保在戶外活動中依然穩固可靠。
這雙兼具戶外性能與街頭風格的聯名鞋款，完美回應近年盛行的gorpcore勢——以戶外裝備為靈感的時尚風潮。無論是登山、城市漫步或日常通勤，Moab 2 Siren x Gramicci都能輕鬆駕馭。Merrell台灣總代理展業國際總經理王婷表示：「這雙鞋兼具外觀與實用性，不只在山林間表現出色，也能融入日常穿著場景。Moab 2 Siren不只是登山鞋，更是都市探索者的日常夥伴。」
近期在Threads上「J人旅行打包法」成為熱門話題，從貼紙分類、服裝日程到「一袋一日」的收納方式引起大量旅人與社群使用者轉發討論。這股「秩序式打包」風潮，也意外帶動收納產品關注度上升，其中備受關注的產品之一，正是來自韓國的旅用品牌Travel Gear × citiesocial 壓縮收納袋。
以高密度牛津防水面料與雙層壓縮結構打造，可同時收納乾濕衣物並節省空間，兼具輕量、耐用與結構穩定等特性。也因應不同旅遊型態推出多種尺寸，並以低飽和色調推出聯名限定色乾燥玫瑰粉」與「莫蘭迪藍」，滿足從短程旅行到長期出差的多樣使用需求。Travel Gear × citiesocial 壓縮收納袋，於citiesocial官網獨家販售。
時序邁入秋冬，STEVE MADDEN本季以2025年度流行代表色「摩卡慕斯」為靈感，精選各式潮流鞋款推出全新「摩卡甜心Mocha Charm」系列，以摩卡般「甜中帶苦」的調性演繹甜酷復古風格。新品以柔和棕色系為主調，從率性長靴到豹紋平底鞋、毛絨瑪莉珍鞋等多款話題鞋履登場，一秒穿出秋冬氛圍感。此外，迎接年度最大購物盛會雙11購物節，STEVE MADDEN自10/31起祭出多重好康優惠，包含精選美鞋均一價711元起、滿額好禮四重送，更於11/10加碼全館一日限時84折，讓女孩們用最划算的價格入手秋冬必收鞋款，在年底派對甜酷登場！
台灣戶外機能品牌 Hilltop 山頂鳥首度推出經過第三方認證的「碳足跡服飾」，正式將永續理念導入機能服飾設計，以行動回應氣候變遷與溫室效應。此次推出的男女款外套，各有經典黑色與男款綠、女款紫兩款新色，未來，山頂鳥也將持續推出更多兼具機能與永續理念的服飾，讓戶外愛好者在親近自然的同時，也能以行動守護地球。
日本知名連鎖藥妝品牌 「大國藥妝」 宣布，將於 2025年11月8日至11月13日 於「大國藥妝官方全球旗艦店」推出歷年最大規模的雙十一購物優惠活動。本次活動以「實惠購物・日系直送・會員專屬回饋」為主軸，透過多階段優惠與獨家回饋方案，讓台灣消費者不出國即可輕鬆選購日本正宗藥妝與保健品。
活動期間內，全館多款人氣商品將祭出 最低51% OFF 優惠，並於雙十一當日限時發放總額最高 ¥6,666 的折價券組合（¥3,333＋¥2,222＋¥1,111），同步推出「整單免單」抽獎與多項會員回饋活動。此外，大國藥妝亦將推出「TIME SALE MAX 45% OFF」限時快閃特賣。
美商Coupang酷澎「火箭跨境」迎來在台服務3週年，慶祝活動同步於「Coupang酷澎雙11狂購祭」展開，來自美國、韓國、日本及香港的百款熱銷夯品最低3折起。11月1日與7日中午12點及晚間8點，更有限時限量半價快閃，美國男女保健品、營養補充品與滋潤修護晚霜超值登場！
出國必買的日韓風味零食與泡麵，也能在火箭跨境輕鬆入手！像是口感細緻、香氣濃郁的「YokuMoku 雪茄蛋捲30包入」，雙11特惠價僅690元、相當於市價7折；「Maruchan日式醬炒麵12入」平均一碗不到40元；韓國人氣品牌Ottogi韓式芝麻油約153元升級大容量500ml，超值入手不必再比價。
更多三立新聞網報導
歲末犒賞感謝祭大戰雙11！Sony Xperia全系列購機優惠一次看
雙11熱戰！特力屋下殺3折 HOLA這品項直接省三萬
超狂！不可能正在被改寫 超過1公斤999.9純金縫製經典Nike Air Force 1
捍衛普發現金一萬元！ Meta與MyGoPen推短影音教防詐四不原則
其他人也在看
威力彩第114087期頭獎槓龜
（中央社台北30日電）威力彩第114087期今晚開獎，第一區中獎號碼為17、21、24、20、13、14，第二區中獎號碼為02。派彩結果，頭獎、貳獎槓龜。中央社 ・ 11 小時前
台鐵與東武鐵道友好交流達10週年里程碑 「黃金列車」年底來台開展
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導台日鐵道交流熱絡，台鐵與日本東武鐵道於2015年12月18日簽訂雙鐵友好協議，至今已屆10週年，雙方持續深化台日觀光友好交流...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
第26座！高雄正義公園滯洪池 下個月完工啟用
高雄市水利局為改善三民、鳳山區交界一帶淹水問題，投入經費1450萬元，改造正義公園降挖滯洪池，以大榕樹營造景觀，增設步道、溜滑梯、體健設施，將於下月完工啟用，成為高雄第26座滯洪池，適合全家一起休閒遊憩。正義公園位於九如、澄清、正義路口，近年來因氣候異常、強降雨頻傳，降雨量經常超出排水系統負荷，造成自由時報 ・ 11 小時前
普發現金放大術看這裡！銀行加碼抽iPhone.機票搶客
政府即將普發現金一萬元，而銀行也沒缺席，紛紛祭出現金放大術，除了現金加碼是基本之外，各家銀行還推出抽iPhone 17、台北日本來回機票，讓普發現金變成一場另類的抽獎盛會。但是民眾同時得要小心詐騙，因台視新聞網 ・ 11 小時前
曾在美開店一年倒了！UNIQLO捲土重來 在美展百店
全球知名日系服裝品牌「UNIQLO」，曾在2005年拓展美國市場，卻因知名度不足，開店1年就倒閉，後來品牌靠著在地化，成功打響知名度，迅速在美展店上百家，UNIQLO創辦人「柳井正」也登上日本首富，但品牌現在不僅面臨消費轉型，還有川普關稅衝擊。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
New Balance $1,111鞋款開賣！ 運動強牌 $990起：adidas, MIZUNO, PUMA 免等雙11搶先購入！
當清晨的第一道光落在跑道上，城市還沒甦醒，你的節奏已經開始。 那是一種自由的聲音——心跳與鞋底擊地的共鳴。 不論是追風的跑者、街頭的型人，還是準備迎戰自己的日常英雄， 今年的雙11，運動強牌率先開跑，用100%正檔價點燃你的每一步動能。Yahoo好好買 ・ 23 小時前
限時$1,111開搶，AS集團：樂福鞋、穆勒鞋、平底鞋、高跟鞋等，百款女鞋特價入手攻略
原價5280的鞋款，現在限時特價只要$1,111，買一雙就省四千多！價格超級划算，就算是包色、包款，荷包也不會痛。這次AS集團品牌日把各種日常必備鞋款一次集合，不論是低跟鞋、高跟鞋、平底鞋、厚底鞋、毛毛拖鞋、樂福鞋、尖頭鞋、穆勒鞋，還是娃娃鞋等，每一雙都同時兼顧舒適和時尚。無論日常上班、逛街、還是出門吃宵夜，都能輕鬆搭出不同風格，一次入手幾雙，快速補齊鞋櫃裡應有的必備款，面對不同場合、天氣、心情、穿搭風格，打開鞋櫃都永遠有一雙最佳選擇。Yahoo好好買 ・ 1 天前
今彩539派彩結果出爐！ 頭獎槓龜、貳獎開出204注
台彩今（29）日今彩539獎號開出26、32、33、36、39，晚間派彩結果出爐，本期頭獎無人中獎，貳獎開出204注，每注獎金2萬元。今晚539貳獎開出204注。圖／翻攝自台彩官網派彩結果及中獎號碼以台視新聞網 ・ 1 天前
威力彩開獎了！10/30中獎號碼出爐、威力彩直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。第114087期開獎，重播請見下方。中獎號碼第一區為17、21、24、20、13、14，第二區為02。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 17 小時前
威力彩頭獎保證2億！3星座獲財神庇佑 有望一夜翻身
威力彩今（30）日晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》運勢專欄點名射手座、雙魚座、金牛座的人這段期間彷彿獲得財神庇佑，無論事業或偏財運都旺到讓人羨慕，甚至有望一夜翻身。中天新聞網 ・ 17 小時前
歲末犒賞感謝祭大戰雙11！Sony Xperia全系列購機優惠一次看
在歡慶歲末年終之際，別忘了犒賞辛苦一整年自己與家人！自 2025/11/1至2025/12/31止，Sony Xperia推出全系列購機優惠方案，邀索粉用最強優惠將命定的 Xperia 帶回家！三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 18 小時前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 1 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 1 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 21 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
鄭麗文黨務布局2／鄭麗文點名他接總召 藍委心驚：不知要走回哪條中國路
國民黨新任主席鄭麗文持續布局黨務人事，並延攬藍委擔任黨中央要職，像是吳宗憲掌文傳會，鎖定牛煦庭擔任發言人，朝內造化政黨邁進。本刊掌握，鄭也曾探詢立法院黨團總召有無其他合適人選，惟鄭親中的兩岸路線，觸動黨內敏感神經，尤其掀起第一線民代焦慮，鄭未來與黨團如何互動，也成為黨內關注焦點。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前