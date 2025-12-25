Merry Xmas！聖誕老人「飛越台灣上空」 國防部曝光送禮照：國軍全程掌握

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

聖誕節前夕，北美防空司令部（NORAD）照例啟動年度活動「追蹤聖誕老人」，用雷達陪全球民眾一起倒數。官方資料顯示，聖誕老人於24日晚間10點41分（UTC+8）飛越台灣上空，瞬間成為平安夜的小驚喜。

聖誕老人於24日晚間10點41分（UTC+8）飛越台灣上空。（圖／國防部Ｘ）

NORAD指出，聖誕老人從北極出發展開環球送禮行程，航線一路橫跨俄羅斯、日本、南韓、中國與台灣等地，截至目前已送出約43億份禮物，行程滿檔卻依舊準時。

國防部也罕見加入節慶互動，在官方X幽默發文表示，已掌握聖誕老人飛越台北上空的動態，並強調周邊海空域一切正常，最後不忘送上「2025聖誕快樂」，讓不少網友直呼可愛。

其實，「追蹤聖誕老人」已是NORAD延續近70年的聖誕傳統，起源於1955年一通誤撥電話。從烏龍事件變成全球同樂的節慶彩蛋，每年平安夜，雷達與童心一起上線。

