MET推展國際醫療行銷策略 ESG主播徐韻翔分享永續傳播心法

CNEWS匯流新聞網記者謝東明、李衣綸／台北報導

環境Environmental、社會Social和公司治理Governance等，3個關鍵字的縮寫ESG， 已成全球醫療產業關鍵語言顯學。臺灣醫療健康產業卓越聯盟基金會（Medical Excellence Taiwan，MET），主辦的「2026 醫療行銷策略工作坊」，今（27）日於 IEAT會議中心登場，其中聚焦實戰與差異化的「特技飛行場」場次，邀請了ESG新聞主播徐韻翔擔任講師，分享「醫療品牌ESG永續溝通策略與傳播影響力」，全台各大醫療院所國際醫療單位近 60名學員齊聚交流。

徐韻翔表示，MET基金會長期站在國際視野高度，串聯台灣醫療與世界接軌的角色，也是推動台灣醫療走向國際的重要推手。這份影響力，就是永續實踐最具體的展現。她指出，醫療的核心價值，不只在於技術與治療成果、健康促進，更來自社會對醫療體系的信任，而 ESG 正是當代醫療品牌建立信任的重要關鍵。

徐韻翔強調，最重要的溝通，不是你說了什麼，而是對方聽到了什麼。也點出了醫療永續溝通的真正挑戰：要如何與社會溝通、讓社會理解、相信，並產生共鳴。

MET 基金會執行長吳明彥表示，「醫療行銷策略工作坊」規劃「搭台整備場」與「特技飛行場」兩大場次，協助醫療品牌在法規、市場與策略面完成飛行前檢查，也透過實戰案例與經驗分享，幫助醫療機構發展差異化品牌與國際溝通能力。

徐韻翔在課程中，結合新聞實務經驗，從媒體視角剖析 ESG 國際趨勢、醫療機構永續發展框架，以及媒體與社群，在永續傳播中的角色。她強調，醫療機構在推動 ESG 時，要小心「漂綠」質疑，會削弱品牌長期信任。

徐韻翔解釋，真正有效的永續溝通，來自透明的數據揭露、具體可驗證的行動，以及能夠連結「人」的影響力敘事，「永續是醫療品牌的核心競爭力。」。她也透過國內外企業案例，示範如何將艱澀的永續報告與 ESG 指標，轉化為有溫度、有故事、有說服力的多媒體內容。

MET 基金會表示，現場學員多來自醫學中心、區域醫院及國際醫療單位，顯示台灣醫療體系對 ESG、品牌與永續溝通議題的高度重視，MET 未來也將持續打造跨域交流平台，協助台灣醫療機構在全球永續浪潮中建立標竿定位。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

