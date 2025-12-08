Meta亞太區副總裁：持續大規模投資AI 並與各國政府一起打擊詐騙

Meta分享AI驅動商務新生態趨勢，創作者、直播影片與跨境動能加速崛起。業者提供



全球社群平台巨擘 Meta 今日（12/8）舉辦亞太區媒體分享會。由上任滿百日的亞太區副總裁Benjamin Joe說明Meta今年業務重心。他強調，AI是Meta所有工作的核心，公司每天為全球34億用戶提供服務；其中，Meta AI每月活躍用戶已突破10億。「Meta將持續大規模投資AI，因為它是驅動客戶成長的關鍵因素」。

Benjamin Joe表示，自己上任之後，致力協助亞太區本地企業的發展，看到企業在Meta每一分錢投資都能獲得3倍以上回報，他感到十分欣慰。

Benjamin Joe表示，亞太區是創新創業的孵化器，許多創新源自於此，再拓展至全球。而Meta正推出全新的AI驅動功能，將大大提升創作者內容的在地化能力和預測趨勢，且為他們的特定受眾提供個人化推薦，讓創作者可以更有效率地與不同地區的粉絲建立聯繫。

他舉例，Meta與蝦皮在台灣、東南亞進行的「Facebook聯盟合作」計畫，能讓創作者將內容轉化為直接銷售機會，協助他們拓展商機。2026年，Meta也將繼續支持生態系中的所有創作者。

Meta亞太區副總裁Benjamin Joe表示，在AI發展方面，Meta採取安全可靠、開放選擇、透明溝通、問責制以及普遍可及等5項原則。業者提供

此外，在AI風行後，人們擔心將加劇某些行業的失業狀況。Benjamin Joe則表示，目前市場上的AI模型，它們還無法達到模仿人類自主性的階段。就像網際網路一樣，它也幫助人類進行更有效率的工作，而非取代。「AI也是一樣，隨著科技進步，人類的工作模式不斷在演變，雖然某些工作會因為科技進步而逐漸消失，但某些新的工作崗位也會隨之誕生」。

另針對打詐議題，Benjamin Joe認為，詐騙與網路犯罪是一個非常嚴重的全球社會問題，「這是一場與跨國犯罪網絡的持續對抗」。他強調Meta對積極打擊詐騙的承諾，截至 2025年，Meta已移除超過1.34億則違反反詐騙政策的廣告。光是今年上半年，Meta團隊就偵測並瓦解了 Facebook、Instagram 和 WhatsApp 上近1,200萬個與詐騙集團相關的帳號。

Benjamin Joe表示，Meta阻詐成效顯著，過去15個月內，用戶舉報詐騙廣告的數量下降了50%以上。有近70%違反社群政策的廣告帳號在建立後的一週內就被移除或封鎖。就在上個月，Meta協同FBI和新加坡執法部門，成功瓦解了一個線上非法賭博網站。他強調，Meta將繼續投入資源，與全球政府及合作夥伴共同打擊日益複雜的電子詐騙活動。

