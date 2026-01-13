Meta任命前川普顧問 麥考米克任總裁

Meta任命前川普政府顧問黛娜．鮑爾．麥考米克出任總裁兼副董事長。圖左為其先生是現任賓州聯邦參議員麥考米克。(美聯社)

科技業巨頭臉書(Facebook)母公司Meta任命前川普政府顧問黛娜．鮑爾．麥考米克(Dina Powell McCormick)出任總裁兼副董事長；川普總統稱讚這是很棒的選擇。

麥考米克過去是資深金融業高管，先前也曾任Meta董事會成員。Meta公司稱，麥考米克深度參與加速跨平台人工智慧發展的進程， 未來將協助指導Meta的整體策略，包括執行數十億元的投資項目。

這項人事布局12日公布後，迅速贏得川普讚賞；川普在其社群平台 「真實社群」(Truth Social) 發文稱，Meta執行長查克伯格(Mark Zuckerberg)這項安排是明智之舉，並稱麥考米克曾以卓越能力和傑出的貢獻在川普政府服務。

查克伯格則透過聲明表示，麥考米克具有全球金融領域的經驗、而且在世界各地擁有深厚人脈，非常適合協助 Meta實現未來的發展。

麥考米克曾為兩屆美國總統政府和共和黨全國委員會(Republican National Committee)服務；在川普第一任期之初擔任國家安全顧問，並在小布希總統任期內於白宮和國務卿辦公室任職；而她的丈夫、聯邦參議員大衛·麥考米克(David McCormick)曾在小布希(George W. Bush)政府期間擔任商務部和財政部要職，之後加入對沖基金橋水聯合(Bridgewater Associates)而最終升任執行長。

麥考米克在金融領域有深厚背景。曾在高盛(Goldman Sachs)任高階領導職務長達16年，最近在商業銀行BDT & MSD Partners任副董事長、總裁兼全球客戶服務主管，也擔任多家公司董事。

川普一度遭臉書封鎖，然而，就在麥考米克應邀加入Meta管理團隊之際，這家總部位於加州的科技巨頭積極加強與川普的關係。查克伯格就如同其他科技巨頭執行長一樣，也曾與川普在白宮共進晚餐，並加倍承諾在美投資數千億元；此外，Meta去年還邀約經常出入川普圈子的終極格鬥冠軍賽(UFC)執行長懷特(Dana White)加入董事會。

