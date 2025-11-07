Meta估去年有5000億營收「來自詐騙廣告」 路透：每天放送150億則
《路透社》（Reuters）揭露，Meta公司內部文件顯示，2024年約有10%營收、相當於160億美元（約新台幣5000億元）來自疑涉詐騙與違禁商品廣告，旗下Facebook、Instagram及WhatsApp每日向全球用戶展示多達150億則疑似詐騙廣告，引發各界譁然。
根據報導，Meta去年營收達1645億美元，第3季單季收入年增26%，達512.4億美元。然而，一份 2024年12月的內部簡報指出，公司光是從「高風險詐騙廣告」中，每年就可獲得約70億美元收益，包括假電商、虛構投資計畫、非法線上賭博及禁售藥品等，明顯涉及欺詐與違法行為。文件更指出，Meta管理層雖考慮削減假廣告數量，但擔心「突然清除」可能重挫營收預測。
內部政策揭露，Meta的自動化審查系統只有在廣告主「被判定為95%以上可能從事詐騙」時才會封鎖帳號；若低於門檻，平台反而會向該廣告主收取更高刊登費作為懲罰，但不會下架廣告。文件也指出，用戶一旦點擊此類廣告，演算法會推送更多相似內容，導致風險倍增。
對此，Meta發言人回應，相關文件「過於粗略」且涵蓋部分合法廣告，並非完整情況；公司近 18個月已讓用戶詐欺通報量下降58%，今年也已移除1.34億則詐騙內容。Meta強調，《路透社》引述的營收數據「只是內部估算」，其中許多廣告經後續審查後被證實並未違規，呼籲外界勿過度解讀。
根據另一份2025年文件，Meta內部將詐騙廣告列為「需逐年削減的違規收入」，並規劃將此類收入占比從2024年的10.1%降到2027年的5.8%。然而，Meta也評估，美國監管機關最高罰款僅約10億美元，遠低於相關廣告營收。目前，美國證券交易委員會（SEC）已對Meta是否放任金融詐騙廣告展開調查。
英國金融監管機構則指出，2023年全國54%的支付詐騙案件與Meta平台直接相關，比例遠高於其他社群媒體。
文件也指出，Meta曾推行「懲罰競價」（penalty bidding）制度，針對疑似詐騙廣告主收取更高刊登費，試圖藉成本壓力降低詐騙投放量。然而，該措施在執行上反而讓公司從部分詐騙廣告中獲得更高利潤，被批為「邊罰邊賺」。
Meta內部審查報告顯示，2023年Facebook與Instagram用戶每週平均提交約10萬件詐騙廣告通報，但其中96%未被正確處理。
