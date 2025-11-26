Meta傳採Google自研晶片 童子賢：贏家下單台積電不變

（中央社記者吳家豪台北26日電）社群媒體巨擘Meta可能採用Google自研的TPU AI晶片，外界擔心恐影響輝達（NVIDIA）供應鏈台廠。代工廠和碩董事長童子賢今天對此表示，晶片競賽無論誰輸誰贏，市場上的勝出者會掌握訂單，「這個訂單下到台積電，我想是不變的」，希望台灣扮演的重要角色不要改變。

美國科技新聞網站The Information報導，Meta正與Google洽商2027年起讓自家資料中心採用Google的TPU（張量處理單元）人工智慧（AI）晶片，並先於明年起租用這些晶片。Google主打TPU是比輝達GPU（繪圖處理器）AI晶片更便宜的替代選項，且適合對安全標準要求較高的企業。

消息傳出後，輝達25日盤中股價一度急跌逾7%，終場跌幅收斂至2.59%。與Google合作的IC設計廠聯發科今天開盤不久即攻上漲停，鎖在1300元。

童子賢上午出席經濟部科技新創競賽頒獎典禮，在場邊接受媒體採訪說，台灣目前已經是AI晶片的最主要製造者，全球當前使用的AI晶片超過9成都在台灣製造，尤其晶圓代工廠台積電在半導體製程領先。

童子賢說，台灣提供製造的能力來支援晶片設計廠，在前線的競賽基本上不是台灣的責任。晶片競賽無論誰輸誰贏，在市場上的勝出者會掌握訂單，「這個訂單下到台積電，我想是不變的。」

他提醒，Google很早以前就推出自研TPU，但並非推出TPU後就不需要輝達的協助。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也曾宣稱想擁有自己的晶片，不僅要掌握設計，還要擁有自己的晶片製造廠。

童子賢直言，每個人都可以提出自己的「願望清單」，但希望台灣在這一波浪潮扮演的重要角色不要改變。（編輯：林家嫻）1141126