Meta傳要大減元宇宙開支 美股漲跌互見

▲美股主要指數4日收盤時漲跌不一，但波動不大。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 臉書母公司Meta，據傳將大幅削減用於打造「元宇宙」（Metaverse）的資源，帶動Meta週四股價收漲逾3%；然而，美國上週首次申領失業救濟人數降至3年低位，市場對聯準會（Fed）降息預期稍有降溫，當天美股主要指數收盤時漲跌不一，波動不大。

綜合《CNBC》等外媒報導，有消息人士透露，包含Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在內的高層，已在討論明年對元宇宙團隊，削減高達30%預算的可能性，該團隊包括虛擬世界產品Meta Horizon Worlds，以及虛擬現實（VR）部門Quest，預計大部分將落在Meta的VR部門，最早明年1月就會啟動裁員，消息刺激Meta股價升約3.4%，並推動標普500指數升勢。

廣告 廣告

另一方面，美國上週首次申領失業救濟的人數，由前一週的21.8萬人，降至19.1萬人，低於預期的22萬，創3年新低，不過有分析師提醒，申領失業救濟人數在感恩節期間的波動往往較大，毋須太過重視單一週的數字。而截至11月12日，持續申領人數為193.9萬人，低於預期的196.3萬人和前值的194.3萬人。人力資源公司Challenger， Gray & Christmas的數據則顯示，美國企業11月宣布的裁員人數，按月減少53%至7.1萬人，按年計則升24%，今年以來宣布裁減職位數目累計達117萬個，為2020年後最多。

4日收盤，美股道瓊指數下跌31.96點，或0.0067%，收47850.94點；那斯達克指數上漲51.04點，或0.22%，收23505.14點；標普500指數微升7.4點，或 0.11%，收6857.12點；費城半導體指數下跌64.54點，或0.89%，收7215.97點。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

市場靜待FED降息！美股平盤震盪科技反彈 台積電ADR跌1.57%

ADP強化降息預測！美股道瓊飆408點 川普政策推升機器人概念股

微軟傳調降AI軟體需求領跌科技股！美股漲跌互見 特斯拉漲2%