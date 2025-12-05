Meta公布帳號來源地！反串帳號現原形 他讚「早該做了」

即時中心／林韋慈報導

社群平台X為了打擊假帳號、提升透明度，自上月起開始顯示每位用戶的IP所在地。Meta旗下的Threads也開始跟進標示帳號所在地，讓許多偽裝帳號原形畢露。對此，律師林智群與立委沈伯洋紛紛提出看法。

沈伯洋昨（4）日於Threads表示，自己多年前就在國際間倡議，希望社群平台能在帳號旁直接標示國籍。如今Meta公布帳號來源地，雖然仍是間接方式，但終究是跨出重要的一步。

他指出，國際社會已普遍認知到資訊操弄與假訊息的威脅。接下來，台灣必須守住數位邊界，從資安、詐欺、兒少隱私到資訊操作，都要加強防護。他也提到，針對小紅書對詐欺案件的消極態度，政府已採取相關行政措施，未來仍需持續與各大社群平台攻防。他提醒，挑戰仍在後頭，大家務必穩住陣腳。

另外，律師林智群日前表示，Threads開始揭露帳號IP後，大批偽裝成台灣使用者的帳號被發現實際來自中國。他以童年經驗比喻，過去在風景區看到套圈圈賭博，圍觀吆喝的人常是暗樁，用來製造氣氛、吸引路人上鉤；如今網路上也出現同樣的情況。

他指出荒謬的一點，表示當上網看到一堆人在罵民進黨，有些人就覺得民進黨很壞、A錢、太陽能板有毒，然後變成小草，覺得藍白再怎麼貪污，都沒有民進黨可怕；他人生的不如意，都是民進黨害的。最後結論就是民進黨太壞了，寧可給共產黨管。

林智群指出，許多使用者看到大量帳號批評特定政黨，就誤以為「輿論一致」，進而被帶動情緒，覺得某些政治問題是單一政黨造成。他強調，這類人頭帳號多來自中國，是協助特定政治勢力操作輿論的「暗樁」，而不少民眾在不知不覺中受影響，卻仍以為自己看清真相。





