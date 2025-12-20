Meta前首席AI科學家楊立昆證實自立門戶 但執行長不是他

2024年4月9日，時任Meta首席AI科學家楊立昆出席於倫敦舉辦的「Meta AI日」活動。美聯社資料照片



社群巨頭Meta前首席AI科學家楊立昆（Yann LeCun）19日證實，他已創辦一家新創公司，計劃籌資5億歐元（約184.6億元台幣），且自己不會出任新公司執行長，他已擇定人選。

綜合英國《金融時報》及科技網站TechCrunch報導，楊立昆創辦的新公司名為「先進機器智慧」（Advanced Machine Intelligence，AMI），已聘請醫療AI新創公司Nabla共同創辦人兼執行長盧布杭（Alex LeBrun）出任AMI執行長。

Nabla的新聞稿和楊立昆的領英（LinkedIn）帳號發文，皆證實盧布杭的新職。

楊立昆的貼文說：「是的，AMI實驗室是我的新創業公司。我是執行董事長，盧布杭將從Nabla執行長轉任AMI的執行長！」

此前多家媒體已報導楊立昆將離開Meta自立門戶，因此這個消息並不令業界意外。

《金融時報》引述熟悉內情人士報導，楊立昆已展開籌資，目標為5億歐元。這家AI新創在正式成立前估值約30億歐元（約1107.7億元台幣）。考慮到目前創投基金對世界知名科學家的AI新創公司投入的資金規模，這個籌資門檻並不算過分。

以OpenAI前技術長穆拉提（Mira Murati）為例，她去年離開OpenAI，今年2月創辦「思考機械實驗室」（Thinking Machines Lab），公司去年在種子輪募資階段就有120億美元的身價。

而且，穆拉提的業界地位還不及楊立昆。身兼紐約大學教授的楊立昆在Meta工作時不僅是副總裁和首席AI科學家，還得過號稱電腦科學界諾貝爾獎的圖靈獎。

此前媒體也已披露，楊立昆的新創將專注開發「世界模型」（world models），而非現在蔚為主流的大型語言模型（LLM）。

TechCrunch指出，楊立昆延攬盧布杭出任新創執行長是一個很好的選擇，他很早就投身開發多模態人工智慧（Multimodal AI），也曾在Nuance通訊時期參與蘋果語音助理Siri的早期開發。

