Meta呼籲澳洲 重新思考未滿16歲用戶社媒禁令

科技巨擘Meta今天(12日)呼籲澳洲，重新考慮一項率先全球實施的未滿16歲用戶社群媒體禁令；Meta並在同時通報，他們已根據這項新法封鎖了超過54.4萬個帳號。

自從這項法律在去年12月10日生效以來，澳洲要求包括Meta、TikTok和YouTube在內的大型平台禁止未成年用戶取得帳號。一旦業者未能採取「合理步驟」來遵從法規，將面臨4950萬澳元(3300萬美元)罰款。

億萬富豪祖克柏(Mark Zuckerberg)旗下的Meta表示，在截至12月11日當週已從Instagram移除了33.1萬個、從臉書移除了17.3萬個、從Threads移除了4萬個未成年用戶帳號。

Meta發表聲明指出，他們致力於遵從這項法規。「儘管如此，我們呼籲澳洲政府與業界進行具建設性的對話，以便找到更好的前進之路，例如激勵全體業界提高安全、保護隱私、適合年齡的線上體驗標準，而非採取全面禁令」。

Meta也重申先前的一項呼籲，要求應用程式(app)商店核實戶年齡，並在未滿16歲用戶下載app之前先獲得家長同意。

這家公司表示，這是唯一能在阻止青少年為規避禁令而轉移到新apps方面，避免出現「打地鼠式」、沒完沒了競逐的方法。