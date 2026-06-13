Meta大當機！FB、IG、Threads昨晚全掛 網友崩潰：我要尖叫

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臉書、Instagram與母公司Meta示意圖。路透社



Meta旗下社群平台12日晚間驚傳大規模當機，包括Facebook（臉書）、Instagram（IG）及Threads均出現異常情況，大量用戶無法正常登入、瀏覽內容或使用訊息功能，引發各地網友湧入其他平台討論。此次受影響地區除台灣外，還包括美國、日本、菲律賓等國家，截至目前為止，Meta官方尚未對當機原因做出說明。

根據網友回報，最早出現異常的是Facebook，約於晚間9點多陸續傳出災情。不少使用者發現手機版無法正常登入或查看內容，電腦版則僅顯示「抱歉，出了點問題」提示畫面，部分帳號甚至遭系統強制登出，讓不少人一度誤以為帳號遭到盜用。

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隨後Instagram也陸續傳出異常，用戶反映頁面無法正常顯示、無法登入帳號，更新內容及傳送訊息等功能也受到影響。不久後，Threads同樣出現故障情況，不僅貼文無法正常瀏覽，部分頁面甚至顯示「亂晃的人不一定是迷路，但這個頁面真的走丟了」等文字訊息，連私訊功能也無法正常使用。

由於Meta旗下多個平台幾乎同時發生異常，大量網友轉往PTT、Dcard及X等非Meta旗下社群平台尋求確認。許多人紛紛留言表示，「我IG壞了」、「FB、IG都不能用，我要尖叫」、「有人發現FB跟IG都掛了嗎」、「有人的FB被強制登出的嗎」、「FB是想怎樣」、「Threads也壞掉了」，話題在各大平台延燒。

此外，也有網友嘗試詢問META AI當機原因，不過META AI僅回應，目前官方尚未公布詳細原因，但從使用者回報情況來看，台灣與香港的災情相對嚴重。

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