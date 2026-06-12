Meta大當機！PTT大批網友嚇瘋「以為被盜帳號」

社群平台Meta今（12）日晚間傳出大規模當機災情，不少民眾發現Facebook與Instagram無法正常使用。有網友在PTT論壇「有沒有Facebook不能登入的八卦？」，隨後大批網友湧入回報「+1」，表示自己的臉書也掛了。

社群平台Meta今（12）日晚間傳出大規模當機災情，不少民眾發現Facebook與Instagram無法正常使用。 （圖／中天新聞）

原PO表示，明明剛才還可以登入， 只是刷新了一下就不行了？有沒有八卦呢？看起來是全球性的大當機， 不知道這次會停多久，並貼上一則美國的新聞，證實全世界範圍內都出現了「Facebook和Instagram無法登入」的情形。

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大量網友哀嚎稱「我的也掛」、「+1下滑突然就登出，也沒辦法登入」、「嚇死，以為被盜帳號」、「被登出+1，以為被盜+1」、「我的IG也掛了」、「爛透了以為網路的問題」、「還是批踢踢最溫暖」，有網友猜測疑似是駭客攻擊「被駭了吧」、「工程師都去關心 SPCX了」，還有網友直接質問Meta執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）「蜥蜴人在做什麼？」

「 Facebook和Instagram無法登入 」引發 大量網友哀嚎。 （圖／翻攝自PTT）

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