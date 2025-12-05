Meta將縮減「元宇宙」規模？知情人：恐刪減30%預算





Meta執行長祖克柏預計將大幅削減用於構建所謂「元宇宙」的資源，他曾將這項工作視為公司的未來，也是將公司名稱從Facebook改為Meta的原因。

根據《彭博社》報導，據知情人士透露，微軟高層正在考慮明年削減元宇宙業務部門高達30%的預算，該部門包括虛擬世界產品Meta Horizo n Worlds和Quest虛擬實境部門；由於涉及公司內部計劃，他們表示，如此大幅度的削減很可能包括最早於明年1月開始的裁員，但最終決定尚未做出。

知情人士談到，祖克柏已要求Meta高層全面削減10%的項目，預計削減計劃很可能主要針對Meta公司的虛擬實境團隊，該團隊的支出在元宇宙的相關支出中佔有極大的比重；此外，Horizo n World也將面臨削減。

整個元宇宙計畫引起了投資者和監管機構的密切關注。投資者認為該項目耗費資源，而監管機構則聲稱兒童的隱私和安全在虛擬世界中受到了損害。紐約股市開盤後，Meta的股價一度飆升5.7%，以3.43%作收，創下自7月31日以來的最大單日漲幅。公司則對該報道不予置評。

（封面示意圖／翻攝Pexels）

