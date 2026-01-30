Meta帶頭衝 AR眼鏡銷量超預期 2030年全球出貨量上看3200萬台

圖為Meta能夠支援手勢操作、AI助理、訊息投影的AR眼鏡Display Glasses。（圖／下載自Meta）

AR眼鏡大哥Meta推出的Ray-Ban Display Glasses銷量優於預期，在老大哥推波助瀾之下，市調機構TrendForce預估2026年全球AR眼鏡出貨量將躍升至95萬台，年增率為53％，隨著三星、Google都可望接棒投入內建AI的AR眼鏡戰場，2030年全球AR眼鏡出貨量有機會上看3211萬台。

雖然外界多認為，AR眼鏡才是近眼顯示產品的「聖杯」，然而，AR眼鏡裝置端的運算能力、產品重量、電池續航力、聯網能力等都有技術限制，反而VR眼鏡比較早開始商用化。

廣告 廣告

可是，VR有久戴必眩暈、無法靠科技解決的問題，加上夠高的螢幕解析度必定伴隨過重的機身、過高的價格、短續航力，不夠高的螢幕解析度沈浸感就會變很差，而且VR始終沒有夠多、夠好的內容，還要面對疫情過後遠距溝通的紅利消退，人與人面對面接觸再度興起，都讓VR從元年至今已經整整10年，仍是小眾產品。

然而這10年間，AR已經開始克服部分技術問題，從概念性產品走向商用化，其中又以Meta去年第四季推出、與雷朋聯名的Display Glasses，最受注目。

根據TrendForce供應鏈調查結果顯示，Meta初期對AR眼鏡市場需求採取保守的態度，除了考量過往VR裝置銷售的表現，也因關鍵光學零組件的供應仍受限，不過近來光學零組件供應商多接獲加單通知，顯示Meta對AR眼鏡銷售似乎已經轉趨樂觀，Meta更訂下未來兩年內出貨量50萬台的目標，此一情況反映產品在通路端去化速度極快，也顯示消費者仍高度好奇帶有顯示的AI智慧眼鏡。

TrendForce也評估，在Meta發佈下一代產品前，三星、Google等大廠將推出自有品牌的AR眼鏡，推升AR眼鏡出貨量，雖然AR眼鏡從佩戴舒適度、光學零組件良率與出貨量都還有眾多挑戰，TrendForce仍預估，隨著各大廠持續加入帶動市場拓展，AR眼鏡出貨量將於2030年達到3,211萬台。



回到原文

更多鏡報報導

Meta爆為保「千億收入」放縱中國詐騙廣告 有效打詐團隊被解散

AI＋訊息提示成Meta AR眼鏡殺手級應用 LCoS顯示成AR裝置短期新主流

Metalenz臉部辨識解決方案進入量產 採用聯電40奈米製程打造

渣男事業成功搞外遇 這正妻太高招！拉攏小三化敵為友反戰爛夫