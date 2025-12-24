Meta平台仍為打詐通報最大宗 藍委質疑封小紅書必要性

內政部以網路平台小紅書經由國安局的資安檢測15項指標都不合格，而且去（2024）年至今涉入1700多件的詐騙案，還拒絕配合打詐，發布停止解析1年的處分命令，約有300萬台灣用戶受影響。

3週後，立院交通委員會針對社群平台的打詐成效專案質詢，立委質疑小紅書遭到限制後打詐是否有成效？通報數量有大幅下降？數發部長林宜敬坦言通報仍以Meta、Threads為最大宗。

國民黨立委洪孟楷質疑，「反而動一個你們在數發的通報平台裡面沒有選項的小紅書，那國人就奇怪，你是大砲打小鳥。」

林宜敬說明，「網詐通報查詢網上面的統計，還是以Meta的Facebook和Threads為大宗。」

民眾黨立委林國成提及，「不要一提到你的業管的東西跟議題你就開始要辯，那為什麼小紅書要停？」

林宜敬回應，「是內政部依照第42條做的決定，然後通知TWNIC（台灣網路資訊中心），然後由TWNIC執行、進行，我們數發部是TWNIC的監管機關。」

立委除了關心社群平台打詐，也關心北捷發生重大刑案，警方追查嫌犯透過網路購買刀械等物品，追問未來網購是否進行實名制？

民進黨立委何欣純問道，「網購交易行為這個SOP，到底政府能不能有效的去預防跟遏阻？」

林宜敬認為，「我們應該把這些產品分類，有些產品是應該是用實名制，或者是類實名制才能購買。第二種方式 是讓他可以購買，但是他必須留下他的身分證明資料。」

林宜敬強調，會在1個月內和內政部等單位開會研議如何採實名制，並且請各單位將可能需要以實名制列管的物品列出清單，方便後續作業。