Meta強化人工智慧綜效 擬收購中國新創公司Manus

（中央社舊金山29日綜合外電報導）臉書母公司Meta今天表示將收購中國人工智慧（AI）新創公司Manus，此一社群媒體巨人正加速推進其平台間先進AI的整合。

路透社報導，在激烈的產業競爭中，Meta等科技龍頭一直透過策略性收購與人才引進來強化對AI的投資。

今年稍早，Meta重金注資新創公司Scale AI。這筆交易對這間數據標記（data-labeling）公司的估值為290億美元，同時其28歲的執行長汪滔（Alexandr Wang）也將納入經營陣容。

Meta與Manus交易的財務條件尚未對外公布。

總部位於新加坡的Manus主要從事通用型AI代理開發，這種AI代理可視為數位員工，獨立執行研究與自動化等任務，並且只需極少的提示。

Meta表示將營運並銷售Manus服務，並會整合到對消費者與業界的產品之中，包括Meta AI。

今年稍早，Manus推出其AI代理，聲稱其效能超越OpenAI的同類型產品DeepResearch。

Manus隸屬北京蝴蝶效應科技公司，它先前已透過X平台為用戶免費完成數十項任務來推廣其產品。（編譯：屈享平）1141230